美国 FCC 授权 SpaceX 星链可为飞机、车辆等交通工具提供移动互联网服务

7 月 1 日消息，当地时间周四美国联邦通信委员会 (FCC) 授权 SpaceX 公司为飞机、船只、车辆等运行中的交通工具提供星链卫星互联网服务，这意味着 SpaceX 能够为消费者和企业提供移动互联网服务，是 SpaceX 公司进一步扩大星链服务的关键一步。

FCC 国际部门负责人汤姆・沙利文（Tom Sullivan）在周四发布的授权文件中写道：“授权 SpaceX 卫星系统提供新型客户终端，将扩大宽带互联网服务范围，满足用户日益增长的移动网络需求。无论是消费者驾驶房车在全国各地行驶，还是企业货轮从欧洲前往美国港口，再或是国内国际航班，都可以使用这项服务。”

星链是 SpaceX 公司打造的近地轨道卫星网络，旨在为全球提供高速互联网服务。SpaceX 公司已经发射大约 2700 颗星链卫星，这项服务的基础价格为每月 110 美元。SpaceX 此前告知 FCC，截至今年 5 月份，星链服务已经拥有超过 40 万用户。

SpaceX 已经与商业航空公司签署早期协议，为这一授权做准备。此前公司与夏威夷航空公司和私人包机供应商 JSX 签订协议，在飞机上提供 Wi-Fi 上网服务。到目前为止，SpaceX 已经被批准进行有限的飞行测试，公司认为航空 Wi-Fi 市场“已经成熟，会迎来颠覆期”。

SpaceX 去年就要求扩展业务，不仅限于服务固定终端用户。FCC 对星链服务的此次授权还涵盖船舶、拖车、休旅车等交通工具。SpaceX 公司已经推出一项名为“房车星链”的服务，并收取了额外的“便携性”服务费用。但是便携性和移动性是两个概念，FCC 的此次授权使得星链可以服务于移动用户。

但 FCC 也对移动星链服务附加了条件。SpaceX 被要求“接受来自当前和未来授权服务的任何干扰”，对星链的进一步投资需要“承担运营可能受到 FCC 附加条件或要求限制的风险”。

此外，这项授权没有解决 SpaceX 与 Dish Network 和 RS Access 等无线互联网服务提供商之间的监管纠纷问题。这些公司正在争夺 12GHz 频段的使用权。FCC 继续分析该频段是否能同时支持地面无线通信以及卫星通信服务，SpaceX 敦促监管机构尽快做出裁决。