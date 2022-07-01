Facebook 在美测试 NFT 支持功能

北京时间 7 月 1 日早间消息，据报道，继 5 月份在 Instagram 上推出不可替代代币 （NFT）支持功能后，Meta 又与部分创作者在 Facebook 平台推出了数字收藏品支持功能。

Meta 的一位发言人对媒体表示，公司已开始慢慢允许部分美国创作者在 Facebook 上发布数字收藏品。创作者能够在其页面中的新的标签下展示 NFT，而这些艺术品也将有一个“数字收藏品”的标签 —— 就像 Instagram 一样。

一周前，Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司将很快在 Facebook 上测试 NFT 支持功能。扎克伯格表示，这项测试将允许创作者在 Instagram 和 Facebook 上交叉发帖。不过，发言人表示，跨平台共享功能还没有推出，但很快也会推出。

Meta 的一位产品经理 Navdeep Singh 分享了 NFT 支持功能的截图。据截图，创作者可在时间轴上发布 NFT；点击它们会显示关于藏品及创作者的详细信息。

Instagram 支持基于以太坊和 Polygon 区块链上创建的 NFT。Meta 没有说明 Facebook 是否支持同样的区块链，但情况很可能相同。

扎克伯格还表示，Meta 将致力于增强现实 NFT 或 3D NFTs。你可以使用该公司的软件 AR 平台 Spark AR 将其带入 Instagram Stories。上周，Meta 在 Instagram 上扩大了 NFT 测试范围，允许世界各地创作者在 Instagram 上展示 NFT。此前，该功能只适用于部分美国创作者。

Meta 表示，发布或分享 NFT 不会收取任何费用。该公司还表示，目前不会提供将 NFT 帖子转变为广告的功能。

Meta 还表示，公司也意识到 NFT 带来了重要的可持续发展问题。作为其可持续发展承诺的一部分，该公司正在通过购买可再生能源，帮助减少可能与数字收藏品相关的排放影响。