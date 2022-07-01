群晖高端五盘位 DS1522+ NAS 发布：699.99 美元，不支持万兆口

IT之家 7 月 1 日消息，群晖在海外发布定位高端的五盘位 DS1522+ NAS，售价 699.99 美元（约 4700 元），国行版本预计本月内发布。

DS1522 + 采用 5 盘位设计，通过扩充设备最高支持十五盘位。DS1522 + 搭载了 AMD Ryzen R1600 处理器，双核 2.6~3.1Ghz，标配 8 G 内存，自己最大可以扩展至 32G。

接口方面，DS1522 + 前后各一个 USB 3.2 Gen1 的 A 口以及 4 个支持链路聚合的千兆口，并不支持万兆口。不过 DS1522 + 留了个 PCIe 扩展槽，可以安装扩充网络卡升级至 10GbE 高速网络连线。

IT之家了解到，DS1522 + 搭载 DiskStation Manager (DSM) 7.1 版本操作系统，支持同步、共享、数据备份视频监控等多种功能，可在 Windows、macOS、Android 和 iOS 等平台之间管理及同步档案，适合小微企业、工作室或者个人使用。

NAS（Network Attached Storage：网络附属存储）按字面简单说就是连接在网络上，具备资料存储功能的装置，因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，集中管理数据，从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储，而效率却远远高于后者。