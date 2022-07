全无人 Robotaxi 造成聚集性堵车！远程发指令也没用，网友：这是 AI 罢工？

全无人 RoboTaxi,深夜神秘集合,造成聚集性交通堵塞。

这么玄幻的剧情,刚刚在旧金山街头真实上演。

来自通用旗下的明星自动驾驶公司 Cruise。

不明原因,不明动机,至少 8 辆 Cruise 全无人 Robotaxi“自发”聚集在闹市区酒吧街路口。

有的网友说像是神秘仪式:

还有人说这是 AI 意识觉醒,罢工讨薪:

到底发生了什么?

当地时间 6 月 29 号深夜,大概 8 辆左右 Cruise 完全无人的 Robotaxi 从不同方向开到旧金山闹市区高夫街和富尔顿街路口,然后停了下来,造成 2 个小时的交通拥堵。

直到 Cruise 的工作人员出现,才用人工方法清空道路。

聚集拥堵事件发生时,其实已经过了 Cruise Robotaxi 的规定运营时间。

并且,这些 Robotaxi 上完全无人,背后有没有接受指令不知道,但在路人看来,这些车辆完全是“自动自发”聚集到这个路口停下来的。

令网友毛骨悚然处就在于此,难道真是 AI 人格觉醒,有意制造麻烦…

事后 Cruise 的回应其实大家也能猜到:

We had an issue earlier this week that caused some of our vehicles to cluster together, While it was resolved and no passengers were impacted, we apologize to anyone who was inconvenienced.