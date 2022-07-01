中芯国际：技术研发执行副总裁、核心技术人员周梅生因退休离任

6 月 30 日，中芯国际发布公告称，公司技术研发执行副总裁、核心技术人员周梅生博士因退休原因不再担任公司任何职务。

中芯国际在公告中指出，目前公司的技术研发工作均正常进行，周梅生博士的退休不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。另外，经公司研究决定，新增认定金达及阎大勇为公司核心技术人员。

资料显示，周梅生加入中芯国际之前曾担任泛林半导体设备技术公司中国区首席技术官，此前曾任中芯国际技术研发中心副总裁，并先后在新加坡特许半导体制造有限公司及台湾积体电路制造有限公司等公司工作，2017 年至今担任中芯国际技术研发执行副总裁，任职期间负责公司研发及管理工作。

周梅生在中芯国际任职期间参与了该公司的研发工作，中芯国际表示，周梅生期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

关于中芯国际新增的两名核心技术人员，该公司在公告中介绍称，金达现任中芯国际副总裁，2003 年加入中芯国际，先后在公司研发及生产多个部门担任技术及管理职位，有丰富的集成电路制程技术开发经验。金达拥有新加坡南洋理工大学材料工程学士学位，及新加坡国立大学电子工程硕士学位。

阎大勇现任中芯国际副总裁，2005 年 7 月加入中芯国际，先后担任公司工艺整合部门经理、总监、特色工艺研发资深总监、副总裁，拥有多年的工艺整合及特色工艺技术研发经验。阎大勇毕业于西安交通大学电子科学与技术系，并获得工程学士和硕士学位。