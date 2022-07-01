售价仅 40 元，树莓派 Pico 开发板加入 WiFi 模块，刚上市就脱销

终于等来了！时隔一年半，树莓派再次推出新品：Pi Pico W，在老款 Pi Pico 基础上，增加了 Wi-Fi 功能，支持 **Pi Pico W，树莓派最新微处理器开发板，相比上一代新增 Wi-Fi 4 无线功能。

售价只需要 6 美元（折合人民币 40 元）。

新品才刚出，点开官方授权的销售渠道，上市一天库存已经无了……

官方推特账号的新品推文点赞 2000+：

网友们也嗨了，比如这位老哥：

如大旱之望云霓啊。

还有网友已经在脑补各种使用场景了。

除此之外，树莓派还带来另外两款新品：Pi Pico H 和 Pi Pico WH，售价分别是 5 美元和 7 美元。

最大的不同，就是在 Pi Pico 和 Pi Pico W 上增加了预填充的针座，连接更加方便。

一起来看。

Pi Pico W 增加 Wi-Fi 功能

与去年 1 月份发布的老款 Pi Pico 相比，新推出的 Pi Pico W，最大的变化是增加了 Wi-Fi 功能。

无线模块硬件使用的是英飞凌的 CYW43439 无线芯片，可以支持 Wi-Fi 4 无线网络，允许使用 2.4 GHz 和 5 GHz 两个无线电频带，同时可以提供 600 Mbps 的数据传输速度。

增加 Wi-Fi 功能后，无线网络控制和传输就会变得非常方便。

比如使用老款 Pi Pico 来控制一排 LED 灯，如果不增加额外的无线通信配件的情况下，只能用物理开关来实现，但通过 Pi Pico W，就可以通过 Wi-Fi 连接 PC 设备进行控制。

另外，新产品搭载的 CYW43439 无线芯片还支持蓝牙功能，但 Pi Pico W 目前还没有启用蓝牙，具体原因并未披露，不过树莓派官方同时表示：

未来可能会开放蓝牙。

除此之外，Pi Pico W 与老款基本无异，计算核心仍然采用 RP2040 微控制器。

在发布新品的同时，树莓派官方也公布无线连接功能的使用指南。

对于 C 语言用户来说，最新的 Pico SDK 包括无线网络支持，网络堆栈围绕 lwIP 建立，同时使用 Damien George 的 libcyw43 库来与无线芯片通信。

MicroPython 用户相对麻烦一点，需要下载一个更新的 UF2 镜像来支持 Pico W 的联网，同时在连接 USB 之后，在串行终端输入下面的代码：

之后就可以在 REPL 中看到 Wi-Fi 接入列表了。

树莓派官方还表示，C 语言和 MicroPython 的入门指南，以及 API 级别的文档链接，都可以在官方的文档网站中找到。

另外，在接下来的一两个月里，官方还将推出更多的演示文档，方便用户使用。

最后，也是最重要的，卖多少钱？

官方给出的答案是：6 美元，折合人民币 40 元左右。

看起来并不过分昂贵，但较上一代 Pi Pico 的 4 美元的价格上涨了 50%，增幅不小。

对此，树莓派首席执行官 Eben Upton 表示，为 Pi Pico W 增加无线通信能力的开发成本比较高，仅仅解决无线电兼容问题就需要 50 万美元。

所以，Pi Pico W 的定价逻辑，还是考虑到开发成本的问题。

还有两款新品？

一款 Pi Pico W 就够了吗？

树莓派官方显然觉得还不到位，随着 Pi Pico W 一起被推入市场的，还有两款新品：

Pi Pico H 和 Pi Pico WH。

两款新品本质上是上一代产品 Pi Pico 和新产品 Pi Pico W 的改进型，最大的进步是，分别在各自版本的基础上额外预留的引脚接头和调试连接器，而基础版本只有类似于焊盘的引脚。

预留装置的用途是，更容易连接导线，很大程度上省去了焊接的麻烦。

价格方面，Pi Pico H 售价 5 美元（折合人民币 33.5 元），Pi Pico WH 售价 7 美元（折合人民币 47 元），分别比基础版本增加 1 美元。

售卖时间，树莓派官方表示，Pi Pico H 和 Pi Pico W 发布即开售，但 Pi Pico WH 则需要等待更长时间，预计到今年 8 月份才能正式投入市场。

你打算入手一个吗？