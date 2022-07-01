TCL 华星武汉扩产项目迎新进展：首台自动化设备成功搬入

7 月 1 日，据 TCL 华星指出，TCL 华星武汉扩产项目再度迎来新进展，项目首台自动化设备搬入仪式于武汉市东湖新技术开发区成功举办。

▲ 图源：TCL 华星

TCL 华星表示，t3 扩产项目是 TCL 华星未来实现显示技术升级，产品结构多元化，产能规模扩充，数字化转型等战略目标的关键举措；是 TCL 集团开放创新、合作共赢生态链协同战略的重要步骤；是构筑武汉半导体显示产业链集聚基地的厚实基础；也是加速国内新型半导体显示产业升级的重要动力。

该项目投产以后，t3 将是全球最大的 LTPS 工厂，形成规模和集聚效应优势，对于提高我国中小尺寸显示领域全球市场占有率中的重要作用。同时，武汉华星光电也将与广州、惠州、印度协同发展，开发有竞争力的产品组合，利用多地资源提高产能灵活性，更好地满足全球客户的需求。

据悉，TCL 华星在武汉总投资已超过 750 亿元，作为国内第一条 6 代 LTPS 显示面板生产线，TCL 华星 t3 产线拥有行业顶尖的核心设备，在高阶产品研发方面具备硬件基础优势。TCL 华星新增投资 150 亿元对 t3 项目建设扩产，是为进一步满足市场对中高端产品需求规划的 G6 LTPS 生产线。项目拟采用 VR 技术、触摸屏技术（Touch Panel + 主动笔技术）、Mini LED 背光显示技术、LTPO 技术等，主要生产中小尺寸高附加值 IT 显示、车载显示、VR 显示面板等产品，预计 2023 年上半年实现量产。