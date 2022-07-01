国产显示芯片龙头集创北方上市：估值超 300 亿元，小米华为 vivo 参投

7 月 1 日报道，昨日下午，国产显示芯片龙头北京集创北方科技股份有限公司（以下简称“集创北方”）科创板 IPO 获受理。

集创北方是主营业务为显示芯片，产品包括括面板显示驱动芯片、电源管理芯片、LED 显示驱动芯片、控制芯片等。

根据市场咨询公司 Omdia 2021 年的统计数据，集创北方在全球智能手机 LCD 显示驱动芯片、智能手机 LCD TDDI 芯片的市场占有率排名中，均位列中国大陆厂商第一名。此外，集创北方还在 2021 年全球显示面板电源管理芯片和 LED 显示驱动芯片市占率上为中国大陆第一。

2019 年-2021 年，集创北方营收快速增长，各期营收分别为 14.47 亿元、23.80 亿元和 56.74 亿元。

集创北方控股股东、实际控制人为公司创始人、董事长、总经理张晋芳。

本次 IPO，集创北方计划募资 60 亿元，将分别用于显示触控、多媒体处理、OLED、小间距 LED、大尺寸 LCD、硅基 OLED 等多种显示和电源管理芯片研发及产业化项目，其投资项目也包括建设集成电路测试中心。

▲ 集创北方募资情况

营收复合增长率达 98%，去年收入 56 亿元

报告期内，由于显示驱动市场规模提升、国产化替代趋势加快以及产品价格持续上升等因素，集创北方营收快速增长，2019 年-2021 年各期营收分别为 14.47 亿元、23.80 亿元和 56.74 亿元，营业收入复合增长率达 98.00%。

净利润方面，在营收的快速增长下，集创北方净利润实现扭亏为盈，各期净利润分别为为 -1.54 亿元、5327.90 万元和 9.32 亿元。

▲ 集创北方 209 年-2021 年营收及净利润变化

报告期内，集创北方累计研发投入为 15.45 亿元。从 2019 年-2021 年，集创北方研发投入也从 2.89 亿元增长到 8.93 亿元。2019 年-2021 年其研发投入占营业收入的比例分别为 19.98%、15.26%、15.73%。

按产品划分，集创北方营收可分为面板显示驱动芯片、电源管理芯片、LED 显示驱动芯片和控制芯片及其他 4 类。

其中面板显示驱动芯片营收占比逐年提升，2021 年，该业务营收占比已超 51.4%。相比之下，2019 年营收占比达 52% 的 LED 显示驱动芯片，2021 年其占营收比例已经降到了 30% 以下。

▲ 集创北方 209 年-2021 年各业务营收占比变化

集创北方产品大多为直销，其报告期内的前五大客户中包括京东方、华星光电、利亚德等国内头部显示厂商，也有兴隽光电、同芯创达等经销商。

▲ 集创北方 209 年-2021 年前五大客户

集创北方经营模式为 Fabless（无晶圆厂），主要采购项目为晶圆和封装测试服务。

2019 年-2021 年，集创北方的主要晶圆供应商有世界先进、晶合集成、联电等；其主要封装测试供应商为通富微电、南茂科技等。

▲ 集创北方 209 年-2021 年前五大供应商

打入细分市场前五，研发人员占比超 60%

从全球显示驱动芯片来看，韩国和中国台湾企业占据了大部分的市场份额。

具体来说，在集创北方如今营收占比超 50% 的面板显示驱动芯片市场中，主要分为大尺寸面板显示驱动芯片和小尺寸 LCD 面板显示驱动芯片。

根据市场咨询公司 Omdia 的数据，2021 年全球大尺寸面板显示驱动芯片市场份额排名前五的参与者为中国台湾联咏科技、韩国 LX Semicon、中国台湾奇景光电、韩国三星、中国台湾天钰科技，均为中国台湾和韩国企业。

其中，集创北方位列全球第八、中国大陆第二，其市场占有率为 4.5%。

▲ 全球大尺寸面板显示驱动芯片市场份额

小尺寸 LCD 面板显示驱动芯片主要应用于智能手机，可分为智能手机 LCD 显示驱动芯片和智能手机 LCD TDDI 芯片。2021 年，集创北方在这两个市场中以市场份额计算均排名第四，是这两个市场中唯一进入全球前五的中国大陆芯片企业。

此外，集创北方还是 2021 年全球显示面板电源管理芯片和 LED 显示驱动芯片领域的中国大陆第一。

▲ 全球智能手机 LCD 显示驱动芯片市场份额

中国台湾显示芯片头部企业普遍成立较早，如设立于 1997 年的联咏科技、成立于 1998 年的立琦科技、成立于 2003 年的瑞鼎科技等，集创北方业务起步时间相对较晚，在显示技术水平、高端专业人才培养和积累上，都存在一定差距。

此外，集创北方采用 Fabless 模式，导致其在芯片生产环节的自主性相对较低，产销受上游产能影响较大，产品质量也与上游供应商的品质控制能力关系紧密。

相比韦尔股份、格科微、圣邦股份、艾为电子、明微电子等同行业可比公司，集创北方产品毛利率略低。招股书解释道，一方面集创北方产品和同行业可比公司产品应用领域存在差异，另一方面其部分产品出于维护客户关系考虑，产品价格涨幅低于同行业平均水平。

▲ 集创北方与同行业可比公司产品毛利率对比

2021 年 11 月的中国集成电路制造年会上，集创北方董事长兼总经理张晋芳点出了集创北方在这方面的问题。他说道，缺芯潮下，因为本土晶圆厂缺乏 40nm 和 28nm 的高压特色工艺，集创北方几乎和全球所有的晶圆厂进行了合作。这导致集创北方在产品迁移研发上投入了大量资金和经历，影响了自身的营收能力，这也是国内很多显示芯片企业的缩影。

在小尺寸 LCD 显示面板芯片领域，集创北方和合肥晶圆代工厂晶合集成进行了绑定，提升了在这一领域的市占率。他也希望能够跟晶圆代工及封测企业有进一步的合作。

▲ 2020 年-2021 年各类显示驱动芯片代工份额

专利上，集创北方共拥有 423 项境外专利（发明专利 399 项）、365 项境内专利（发明专利 189 项）、36 项集成电路布图设计专有权和 10 项软件著作权。

截至 2021 年 12 月 31 日，集创北方拥有员工 955 人，其中 578 人为研发人员，占比 60.52%；在研发人员中，硕士及以上学历的人员共 376 名，占研发人员的比例为 65.05%。

集创北方核心技术人员共有 7 人，分别为首席技术官李卓、LEDD BU 负责人耿俊成、MD BU 负责人高晨明、PMIC BU 负责人韩熙明、LD BU 负责人简文明、ADT BU 负责人周文彬和 OLED BU 负责人刘宏辉。

首席技术官李卓硕士毕业于清华大学，2004 年-2011 年期间历任英特尔产品（上海）有限公司工程师、北京朗波芯微技术有限公司工程师 / 设计经理、英特格灵芯片（天津）有限公司设计经理等职。2012 年，李卓加入集创有限，2015 年为集创北方总监。

之后，他又在北京腾翔伟业科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司任职。2018 年 7 月，李卓回到集创北方任研发助理副总裁、副总经理；2021 年 10 月至今为集创北方首席技术官。

小米华为 vivo 参投，创始人张晋芳为控股股东 / 实控人

集创北方的创始人张晋芳毕业于北京交通大学，博士专业是电路与系统。

2008 年 9 月，当时还是研一学生的张晋芳在北京中关村一间 40 平方米的办公室中创办了集创北方。

▲ 集创北方董事长兼总经理张晋芳

如今，集创北方已完成了共 7 轮融资，最新的 E 轮融资于去年 12 月完成，融资规模超 65 亿元，公司估值超 300 亿元。

张晋芳直接持有集创北方 17.79% 的股份，并通过永昌寰宇、永昌环宇和晋睿博远分别控制了 6.57%、3.98% 和 0.56% 的表决权，合计控制 28.90% 的股份，为集创北方控股股东和实际控制人。

此外，小米长江、vivo、华为哈勃、TCL、SK 海力士、北京屹唐等产业玩家均对集创北方进行了投资。

▲ 集创北方股本情况

结语：京东方等下游玩家倒逼显示芯片产业发展，或密集进入科创板

集创北方作为国产显示芯片龙头，其 IPO 如果通过，将对其 OLED 显示驱动芯片等产品迭代、技术研发提供更多资金帮助，对国产显示芯片在全球市场中的地位有一定推动作用。

当下京东方等国产显示面板玩家发展快速，带动了上游显示芯片产业的发展，也要求国产显示芯片企业能够满足相应技术要求。此前，新相微等显示芯片玩家 IPO 也获得了受理，期待未来科创板出现这些国产显示芯片玩家的身影，为下游国产显示面板和终端设备企业提供更优质的产品。