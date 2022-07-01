实地探访华为、极狐门店，阿尔法 S HI 版销量究竟如何？

华为参与打造的问界 M5 六月份卖了 7000 多台，成为月销过万的爆款车指日可待。

但另一款“含华量”更高的车型，同时搭载鸿蒙座舱 + 华为 L2 智能驾驶方案的极狐阿尔法 S HI 版（M5 仅有鸿蒙座舱），是否也能搭上华为的东风呢？

就在不久前，极狐阿尔法 S HI 版正式上市，这是首款搭载华为 L2 智能驾驶方案的量产车型，总计拥有 34 个传感器，具备覆盖高速、城市等全场景点对点的智能驾驶能力。

华为消费者业务和汽车业务老大余承东在上市活动中更是直接放话，该车搭载的自动驾驶系统是当今世界量产车最强，没有之一。

▲ 极狐阿尔法 S HI 版

进入 2022 年之后，华为在汽车业务上的营销活动都围绕其和赛力斯联手打造的问界品牌展开，其门店展示的也都是问界 M5。现在既然阿尔法 S HI 版也已上市，那么它是否也陆续进驻华为门店了？在销售渠道的关注度如何？消费者们又是否愿意为其买单呢？

日前，车东西走访了北京市内多家华为、极狐和第三方销售门店，找到了这些问题的答案。

华为不负责销售，门店展车只为引流

据了解，北京地区只有北京银泰中心华为门店有极狐阿尔法 S HI 版的展车，其销售主要依靠极狐自己的门店进行。

出于好奇，车东西首先走访了华为门店。还未进入店内，车东西就从透明的玻璃门看到了店内展示的三辆车：从左到右分别为一辆绿色的问界 M5、一辆黑色的极狐阿尔法 S 以及一辆银色的问界 M5。

▲ 银泰中心华为门店

进入店内后，车东西发现在手机等电子产品产区的另一侧，还有一间单独的区域摆放着一辆蓝色的问界 M5。由此可见，汽车展区占据了门店的绝大多数空间，汽车业务似乎也成为了该门店的主营业务。

刚刚走到车前，就有一位工作人员来询问车东西是否需要帮忙讲解。该工作人员表示其是专门负责门店汽车销售的，并热情邀请车东西上车进行体验。

由于当天是工作日，店内顾客不是很多，在车东西与销售人员沟通的时间内，只有三四个顾客前来看车，更多的人还是在看华为的电子设备。

得知车东西要询问的是极狐阿尔法 S，销售人员还略微有些意外，他表示更多的顾客还是在看问界 M5。由于极狐的卖点主要是搭载了华为的 L2 智能驾驶方案，但目前由于北京市的政策限制，这款车的高阶自动驾驶功能还不能充分使用，车卖的也就相对更少。

被问及城市 L2 何时能够使用时，华为门店工作人员表示“暂时不清楚”。

在此前该车的上市发布会上，官方透露该车在上市时具备高速公路 L2 和 NOA 自动导航辅助能力（极狐官方称为 NCA），城市 NOA 需要后续更新才能使用，但具体时间并未透露。

价格以及优惠政策方面，华为门店的工作人员表示，目前这款车的价格政策与极狐门店相同。如果有购车意向的话，华为方面可以联系极狐的销售，包括下定金等之后的流程将由极狐方面来完成。而华为门店只负责来做这款车的展示和引流，并不参与这款车全程的购买流程。

销量方面，目前全北京只有银泰中心的华为门店有极狐阿尔法 S HI 版展车，但销售人员表示目前这款车销量较少，其所在的门店 6 月下定金的顾客还不足 5 人。

华为门店在销售这两款车型时采用的模式并不相同。

要知道，除了极狐阿尔法 S HI 版车型，无论是华为参与打造的问界 M5，还是此前的赛力斯 SF5 的销售，都由华为全权负责。同时，问界的第二款车 M7 也将在 7 月 4 日正式发布，目前华为门店外这款车的宣传物料也已经到位。

但对于极狐的产品，华为门店更多还是承担了引流、产品展示的作用。同时车东西也联系了其他的华为汽车销售，多位销售人员都表示不卖极狐阿尔法 S HI 版，同时从其朋友圈中也看不到极狐车型的影子。

极狐门店仅有顶配在售，最快 7 月交付

车东西又走访了北京海淀区的一家极狐快闪店，但店内并没有摆放阿尔法 S HI 版车型，不过工作人员也在积极沟通，表示可以带车东西去极狐北京中心体验实车。

价格方面，极狐阿尔法 S 进阶版价格 39.79 万元，高阶版 42.99 万元，两款车的最大区别在于高阶版车型具备城区智能巡航辅助、城区智驾导航辅助系统（即城市 NOA）、AVP 自动代客泊车功能。

目前，门店的优惠政策是在 6 月 30 日前下定金，就可以在进阶版车型的价格上加 1.5 万元可以直接升级到高阶版，同时还可以免费升级专属颜色维克黑、海岩灰，并免费升级狂暴模式和赛道模式，而以上两种颜色如果选配，价格为 1.6 万元，但两个驾驶模式目前还未定价，后期也是需要单独开通。

关于城市 L2 的落地情况，极狐的销售人员表示目前还在测试阶段。上海和深圳的少部分用户可以进行 Beta 用户试运行。北京地区则是在经开区进行测试。

交付方面，如果选择两万元的大定，门店会工厂家提交排产需求，车辆交付的时间最早大概在 8 月份左右，而对于早前订购的客户，极狐方面也将于 7 月初陆续交付这款车。

据悉，新车在交付时就已经具备高速智能巡航辅助和高速智驾导航辅助功能，后续的城区智驾导航辅助系统、AVP 自动代客泊车功能，需要后期 OTA 升级才能获得。

▲ 极狐阿尔法 S HI 版

在同极狐销售的沟通中得知，虽然极狐阿尔法 S HI 版有进阶版和高阶版两款车型，但目前他们得到的消息是年内不会生产进阶版车型，门店虽然可以订购进阶版，但具体的交付时间并不能确定。

而极狐的另外两个车型阿尔法 S 以及阿尔法 T 目前有定金翻倍的优惠，即交 5000 元定金可以抵扣 1 万元车款，并且赠送 10 万积分（价值 1 万元），可以在极狐 App 的商城购物。

销量方面，极狐方面目前有两个销售渠道，分别为极狐直营以及第三方销售。一家第三方销售门店表示目前极狐的 HI 版车型 6 月售出了 16 台（其旗下的三家分销店的销量总和）。而另外两款极狐车型，阿尔法 S 和阿尔法 T 的销量会较 HI 版车型更多，两款车的销量结构为阿尔法 S 占 68%，阿尔法 T 占 32%。

▲ 极狐北京中心

而另外一家直营店表示，阿尔法 S HI 版从去年就有顾客选择了盲定，陆续也有不少客户来看这款车，一个月下定的也能有十台车左右。

而目前，不管是华为的门店还是极狐自己的门店，这款车的试驾车都还没有到店，同时工作人员也并不清楚可以试驾的准确时间。

车东西在探访中发现，极狐方面并不会主动向顾客提及这款车高阶智能驾驶功能的使用限制，而华为方面则会主动说明在北京 5 环内无法使用部分智能驾驶功能的情况，并且会向客户推荐普通版车型。

极狐 5 月仅卖了 600 台，HI 车型策略不佳

总体来看，通过一天的探访，极狐阿尔法 S HI 版的销量情况不太乐观，甚至普通版本的销量也平平，根据车东西统计的 5 月份上险数据，阿尔法 S 普通版的上险量仅为 399 台，阿尔法 T 的上险量为 238 台，整个北汽新能源的上险量总数为 3030 台，而华为参与的问界 M5 上险量为 4405 台，整个北汽新能源的上险量还不及 AITO 问界的一款车型，这一差距可见一斑。

极狐作为北汽的新能源高端品牌，去年宣布与华为合作推出极狐阿尔法 S HI 版。

这款车由华为提供鸿蒙智能座舱和华为 L2 智能驾驶方案，整车制造又由全球汽车零部件供应商麦格纳和北汽合作的工厂完成，从一开始极狐 S HI 版就获得了极高的期待。

但从目前的情况来看，不管是销售渠道、还是销量表现，这款车都没有取得其预期的成绩。

▲ 极狐阿尔法 S HI 版内饰

华为鸿蒙座舱和 L2 智能驾驶方案的加持，是这一车型的最大亮点和关注点，但目前来看，阿尔法 S HI 版并没有最大化利用华为的影响力实现销量突破。车东西认为背后有两大关键影响因素：

一方面，该车型的量产节奏确实太慢。其 HI 版本原计划是 2021 年底量产交付，但到 2022 年夏天也并未开始规模交付，错过了市场时机。

要知道，眼下国产智能电动新车是越来越多，且不少都搭载了激光雷达和城市 L2 功能，越往后交付其竞争环境就越激烈。

另一方面，极狐品牌的影响力和知名度以及渠道覆盖远不如华为。既然选择深度合作，不如索性选择最彻底的模式 —— 也让华为参与到销售工作中来。

从问界 M5 在 2022 年的销量走势来看，有华为参与设计、或搭载华为零部件的车型竞争力还算不错，只有再加上销售渠道的助推，才能真正实现销量的起飞。