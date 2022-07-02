TikTok 推出“得克萨斯计划”，以更好地保护美国用户数据

IT之家 7 月 2 日消息，本周早些时候，美国 FCC 专员呼吁苹果和谷歌从各其应用商店中删除 TikTok 应用。今日，TikTok 母公司字节跳动已经对此情况做出了回应，并确认部分中国员工可以访问部分美国 TikTok 用户的数据，引起美国用户担忧。

字节跳动表示，TikTok 正在制定一项计划，以更好地保护其美国用户的数据。

《纽约时报》分享了一封信，它阐述了一项名为“得克萨斯计划”(Project Texas) 的项目，旨在加强数据安全。

TikTok 表示，美国 100% 的用户数据都存储在位于美国得州的甲骨文服务器中，它正在与甲骨文合作开发更先进的数据安全控制，并会在“不久的将来”最终确定。

此外，TikTok 计划从服务器上删除美国数据，并将信息独家存储在甲骨文公司。该公司表示，在美国以外的所有数据共享都将遵循“美国政府批准的协议和条款”。

“得州计划的主要目标是通过改进我们的系统和控制来帮助建立与用户和关键利益相关者的信任，但它也在遵守与美国政府的最终协议方面取得实质性进展，该协议将充分保护用户数据和美国国家安全利益。”

此前，BuzzFeed 报道称，中国的 TikTok 工程师可以看到 2021 年 9 月至 2022 年 1 月期间的美国用户数据，这加剧了人们对 TikTok 的担忧。

鉴于对美国数据访问的担忧，美国联邦通信委员会 (United States Federal Communications Commission) 本周早些时候要求苹果 (Apple) 和谷歌将 TikTok 从它们的应用商店中移除，原因是“存在一种秘密数据操作模式”。

TikTok 在信中证实，一些中国员工确实能够访问美国 TikTok 用户的数据，“在美国安全团队的监督下，受到一系列强大的网络安全控制”。

TikTok 表示，它有一个内部数据分类系统和审批流程，根据数据的敏感性分配访问级别。它将与美国政府合作，保证数据安全。

在回答为什么 TikTok 不计划屏蔽所有美国用户数据的问题时，TikTok 表示，“某些中国员工将获得一小部分不敏感的 TikTok 美国用户数据”，以确保全球互操作性。员工还可以使用美国数据开发 TikTok 视频推荐算法，不过对算法的训练将仅限于甲骨文的服务器。

TikTok 承诺，访问权限将“非常有限”，不会涉及“TikTok 美国用户的私人信息”。TikTok 表示，它没有被要求向中国政府提供数据，如果 CCP 要求提供信息，它也不会提供数据。

IT之家了解到，美国联邦通信委员会（FCC）一名成员 6 月 30 日表示，出于数据安全方面的考虑，他已要求苹果和谷歌两大公司从各自的应用程序商店中删除 TikTok。苹果和谷歌尚未对此做出回应。

《美 FCC 成员要求苹果谷歌从应用店中移除 TikTok》

《TikTok 将美国用户数据转移至甲骨文 Oracle 本土服务器》