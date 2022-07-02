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Meta 宣布 9 月关闭其加密货币项目，将技术投入 Web3 和元宇宙中去

2022/7/2 7:20:55 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 2 日消息，Meta Platforms 现宣布：其 Novi 试点 —— 使用该公司自己的加密货币数字钱包的转账服务 —— 将于 9 月 1 日关停。

Novi 此前使用 Meta 自己的加密货币数字钱包提供转账服务，把 Novi 相关技术应用于元宇宙和其他产品。有外媒指出，Meta 的加密货币项目曾经令马克・扎克伯格在国会饱受攻击，因此决定关停该项目的剩余部分。

IT之家了解到，Meta 公司发言人表示该公司确实计划在未来的产品中使用 Novi 的技术，比如在其原宇宙项目中。

Meta 表示，Novi 应用程序和 WhatsApp 上的 Novi 都将不再可用。Novi 称，从 7 月 21 日开始，用户将无法再向他们的帐户充值，并建议“尽快”提取余额。在测试期结束后，用户将无法访问其交易历史记录或其他数据。

Meta 在声明中表示:“我们已经利用多年的时间在区块链上为 Meta 整体构建能力，并推出了新产品，如数字藏品”“你可以期待我们在 web3 领域看到更多，因为我们非常乐观这些技术可以给元宇宙中的人和企业带来价值。”

去年 10 月，Meta 推出了 Novi 试点，试图打入甚至主导加密汇款领域。Novi 使用 Paxos Trust Co.的 USDP 稳定币来允许美国和危地马拉部分地区的钱包用户进行交易，而不是 Meta 曾经支持的一个新的 Diem 代币。Coinbase Global Inc.负责保护这些资金。

因为该公司公司在没有监管机构批准的情况下推出“天秤座”，所以扎克伯格 2019 年在国会作证时一直在试图消除人们对他的担忧。

目前来看，Meta 对 Novi 的雄心正在不断消退，而加密市场的热潮也正在不断衰退，同时摄 Celsius Network 和三箭资本 (Three Arrows Capital) 等关键公司的流动性也面临困境。

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关键词：meta

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