NASA 将打造小型潜水机器人，探索外星球海洋中的生命迹象

7 月 2 日消息，美国国家航空航天局 (NASA) 想要制造一批小型潜水机器人，到其他星球的海洋中搜寻外星人。

NASA 一位专家提出想法，要制造一个能融化其他星球表面冰层的探测器，并向水下发射大量尺寸只有手机大小的机器人。这种计划可以用来探测木星卫星木卫二或土星卫星土卫二冰层下是否有外星生命存在的迹象。

“我的想法是，我们可以把微型机器人应用在哪里，并以有趣的新方式探索我们的太阳系？”NASA 工程师伊桑・谢勒（Ethan Schaler）解释道。

“通过一群小型潜水机器人，我们能够探索更大范围的海水，并通过让多个机器人在同一区域收集数据来改善探测水准。”

这一项目名为 SWIM。在获得资金后，团队将在未来两年内开始构建原型机。他们计划制造出一批单个体积不到 100 立方厘米的楔形机器人。

将近 50 个小型机器人可以像鱼一样“聚集”在一起寻找线索。在穿越表面厚冰层的漫长旅程中，探测器除了携带小型机器人之外，还要带上收集数据的设备。

然后，探测器可以将信息传递给星球上的地面着陆器，传给地球上的专家进行研究。

“如果多年之后，你从错误的地方穿过冰壳，那会怎么样？”SWIM 项目科学家塞缪尔・豪厄尔（Samuel Howell）说。“如果海洋中本来有生命的迹象，但你进入海洋的地方没有呢？”“通过携带这些机器人，我们将能够看到更多地方，探索更多环境，而不是一个小型机器人所能做到的。”

需要明确的是，这一想法仍处于早期测试阶段，机器人还没有参与过任何任务。