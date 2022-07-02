Steam 平台 Linux 市场份额达 1.18%，Steam Deck 立功

IT之家 7 月 2 日消息，据 Valve 发布的 Steam 六月份软件和硬件报告显示，使用 Linux 系统的玩家较上个月增加了 0.06%，占整体玩家的 1.18%。

相比之下，macOS 占比为 2.45%，较上月增加了 0.25%。Windows 占比为 96.37%，较上月降低了 0.31%。虽然目前使用 Linux 系统的 Steam 玩家仍然较少，但近半年处于稳步提升状态。今年一月，Linux 玩家占比为 1.06%，经过半年的时间，Linux 玩家提升了 0.1% 左右，而这主要归功于 Steam Deck 这款掌机的上市。

硬件报告显示，在 Linux 系统中采用 AMD Custom GPU 0405 这款 GPU 的玩家较上个月增加了 2.37%，达到了 7.57%。这使得 AMD Custom GPU 0405 超过 AMD Radeon RX 480 和 GeForce GTX 1060，成为了 Linux 系统中占比最多的硬件。而这款 GPU 正是 Steam Deck 所搭载的图形处理器。在 CPU 方面，Valve 称，英特尔的 Steam on Linux 游戏 CPU 市场份额增加了 0.68%，达到 54.4%，而 AMD 则为 45%。

IT之家了解到，Steam Deck 上周成功登顶 Steam 一周销量榜，并且目前已经拿下四连冠。