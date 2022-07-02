荣耀 X40i 手机渲染图曝光：直角边框设计，后置圆环相交相机

IT之家 7 月 2 日消息，近期荣耀 40i 新手机的渲染图曝光，采用了后置 5000 万像素 + 200 万像素双摄，直角边框设计，预计将是荣耀 X30i 的迭代产品。

据 @李昂昂昂啊 展示的渲染图，这款荣耀手机特别的一点是后置的两个相机采用了圆环相交的设计。

微博博主 @厂长是关同学 称，这款荣耀新机将在 7 月份上市，采用直屏设计。

荣耀 X30i 5G 手机于去年 10 月发布，搭载天玑 810 芯片。荣耀 X30i 采用 6.7 英寸 LCD 挖孔全面屏，拥有 2388×1080 分辨率与 93.6% 屏占比，支持 90Hz 刷新率。

荣耀 X30i 重 175g，厚 7.45mm，后盖采用钻彩色工艺，搭配铝合金边框，拥有蔷薇金、钛空银、魅海蓝、幻夜黑四种配色。

配置方面，荣耀 X30i 搭载联发科天玑 810 5G 芯片，内置 4000mAh 电池，支持 22.5W 快充、GPU Turbo X 和 Link Turbo X 技术。

相机方面，荣耀 X30i 后置 48MP 主摄像头，配备 2MP 景深镜头以及 2MP 微距镜头，支持超级夜景拍摄功能，拥有智能多帧合成算法。