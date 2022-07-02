通用汽车发布二季度盈利预警，近十万辆新车因缺少芯片等部件无法交付

IT之家 7 月 2 日消息，据 CNBC 报道，通用汽车称其第二季度的净收入预计将在 16 亿美元至 19 亿美元之间，税前利润将在 23 亿美元至 26 亿美元之间，这远低于数据分析公司 FactSet 预测的 25 亿美元净收入。

在全球半导体芯片和其他关键汽车零部件短缺的情况下，通用汽车等汽车制造商一直在致力于完成车辆生产流程，将车辆交付给用户。通用汽车称，供应链问题将会对其第二季度的盈利产生实质性影响。由于供应链危机，截至 6 月 30 日已有约 95000 辆汽车因在生产过程中缺少芯片和其他必要部件而被放置在仓库，无法交付给客户，这些被放置在仓库的汽车大部分是在 6 月份制造。对此，通用汽车表示，这些车辆基本上会在 2022 年底前完成制造流程并出售给经销商。通用汽车的报告显示，其第二季度末的汽车库存约为 24.8 万辆，与 3 月底相比下降了 9.5%。第一季度末，该汽车制造商在美国的库存约为 27.4 万辆。

FactSet 公司曾预测通用汽车第二季度销量将会有 16% 至 17% 的下降，但实际上通用汽车的销量为 582,401 辆，与第一季度相比增长了 14%，这表明通用汽车的生产和供应情况有所改善。

此外，丰田汽车表示，其第二季度销量较上年同期下降 22.9%，下降至 531,105 辆。现代汽车第二季度销量为 198,136 辆，与去年同期相比下降 23%。起亚汽车第二季度销量为 182,146 辆，与 2021 年第二季度相比下降 16.8%。

IT之家了解到，虽然目前汽车生产收到供应链短缺影响较大，但通用汽车坚持其之前预测的 2022 年收入，其中包括净收入在 96 亿美元至 112 亿美元之间，税前利润在 130 亿美元至 150 亿美元之间，每股收益为 6.5 美元至 7.5 美元。