特斯拉车主惊魂拔草最新 FSD：醒目如有轨电车，依然视而不见往上撞

作者： 有车有据

一起很奇葩的“事故”在美国街头上演：路况并不复杂，小哥却差点迎面撞上有轨电车，真是有惊无险。

没错，罪魁祸首又与特斯拉自动驾驶有关 ——FSD Beta 10.12.2。

蹊跷的是，车明明“看”到了它，却视而不见，径直向前撞去。

这就是 FSD 的真实水平？

刚夸完就打脸？谁也没想到，号称“比人类司机更强”的特斯拉 FSD，竟是这副德性：

在准确识别电车的情况下，还毅然决然往左转弯，似乎一点也没把它放在眼里。还好车主及时接管，才没发生意外。

而且从视频画面来看，路况并不复杂，十字路口处车辆稀少，行人也寥寥无几。

事后车主有何反应？

语气有些平淡、无可奈何，“我的车差点就要撞上这台电车，这真的不太行，我要上报给特斯拉。”连视频标题都看起来有些主谓倒置：“电车差点撞上我的特斯拉！”

对此，网友怎么看？

大多是不信任和质疑，比如“无轨电车都识别不出，是怎么做到识别人的？”

又比如“你不能指望自动驾驶能注意到这些突然出现、很难识别的物体，比如这台电车。”

还有人说，“这都能合法上路？”

不过也有态度比较温和的：“还只是测试版，司机应该保持警惕，随时接管车辆。”

另外，小哥在视频中还提到一些 Bug：明明要左转，车却没停在转弯道上；明明要直行，却总是不停打左转向灯。

其实 FSD 最新版本 10.12.2，才推出一个月左右，马斯克表示正在将测试车队规模扩大到 10 万辆。

其他车主反馈如何？

特斯拉汽车俱乐部网站上，评价褒贬不一，但持怀疑态度的占绝大多数。

比如有人感叹，“酒驾司机都比它开得好。”

还有网友细致罗列了各种缺点：“车开得太快”、“有时候又太胆小”、“方向盘发疯似地转来转去，一点都不像人”、“变速这一点比 Autopilot 做得更好”、“让我有点焦虑紧张”。

有网友则吐槽“离路边太近”、“离停放车辆太近”、“居民住宅区开得太快”、“十字路口处有些犹疑不决”。

还有网友说“对我来说主要问题是识别不出减速带和斑马线，通常还得我自己亲自动手。”

有网友还给出了温馨提示：

一般情况下还是别打开特斯拉 FSD 比较好，除非你想像特斯拉测试人员一样：全程集中注意力并且及时上报各种问题；

开启语音指令“上报问题”，及时上报并详细描述你的问题；

就把 FSD 当作是你 13-14 岁的孩子第一次开车时的样子；

虽然表现不错，但还有很长的路要走。

FSD 下一版本有何改进？

官方介绍，相比旧版，特斯拉 FSD 10.12.2 将自动驾驶最高时速提高到 85mph (约 137km / h)；系统也表现得更加流畅，比如进行大角度转向时车轮的轨迹会更顺滑，不会出现锯齿状的线条。

同时还优化了决策结构，比如通过增强车辆向前行进时的可视能力，从而更好地预判车道通畅程度、更准确识别行人、自行车和摩托车，以及更准确识别前方车辆是否处于停泊状态。

关于 FSD 下一版本 10.13，马斯克在推特和近日采访中都有所提及，主要分为三方面：

第一，进一步提高十字路口的长无保护左转能力。

为啥马斯克特别强调这项功能？

因为对于自动驾驶系统来说，左转对系统感知能力要求更高，需要同时对前向红绿灯、跨车道变化（双向车道避开对向车道）、行人、非机动车等进行识别和分类。

这不仅要求车辆对于各个方向的车辆有着精准的感知，而且还要求系统同时追踪定位多个交通目标，在规控端还需要结合交规在场景下运行一定的博弈算法。

第二，FSD 将实现没有地图数据的自动驾驶。

这就意味着当车辆进入 GPS 信号较弱或者地图尚未更新的道路时，FSD 系统将仅凭借视觉传感组件识别道路、车辆和行人，并进行自动驾驶导航。

具体解决办法是使用“惯性测量”、“车轮运动”、“纯视觉定位”的方式去做实时感知，从而模拟出场景模型。

第三，环形交叉路口处，U 型转弯将做得更好。

至于这一版本何时会推出，有媒体预测是今年 7 月 10 日。