显卡缺货终于到头了：4000 多块可得 3070Ti，比原价便宜 2000 块拿下 3090Ti

喜大普奔，原价显卡 = 空气的时代终于要过去了！

大洋彼岸显卡“缺货期”率先结束：The Verge 的记者在经历了两年与黄牛抢显卡的噩梦之后，以建议零售价成功入手 3070Ti。并且这也不是什么运气爆棚。他把原价显卡放在购物车里搁了一夜，第二天检查，竟然没！有！失！效！

AMD 官网上，RX 6750 XT、6900 XT 和 6950 XT 也都有原价库存了。

而国内，以京东自营的显卡价格为参考，英伟达 30 系热门显卡也有跌回原价、甚至跌破原价之势。比如去年价格一度飙升至 5999 元的某款 3060，今天的价格为 3099 元。官方定价为 2499 元。

3090Ti 则可以以低于官方定价 14999 的价格购入。

不过，这些显卡目前有一天一个价的趋势，价格方面尚未完全恢复正常。

过去半年，显卡降价 50% 以上

实际上，显卡不再稀缺、持续降价之势年初已经显现。The Verge 统计了 eBay 上二手 GPU 的价格变化。数据显示，与 1 月份相比，eBay 上几乎所有的显卡都降价了 50% 以上，其中仅 4 月份价格就跌了 30%。在二手平台上，现在你可以分别以 318 美元（原价 1119 美元）、466 美元（原价 1499 美元）和 540 美元（原价 1999 美元）的均价购入英伟达 3080Ti、3090 和 3090Ti。

Tom’s Hardware 则对 6 月份的二手显卡市场评价称：供给增加，需求下降。价格全面下跌，销量略有上升。

△ 6 月部分显卡价格，数据：The Verge

而面对这种喜闻乐见的变化，网友们表示就是奏乐就是舞：

并认为：加密货币的闹剧结束了，GPU 短缺也理应结束。

国内显卡市场：价格绿油油，但尚未完全恢复正常

国内，伴随着虚拟货币价格的走低，“显卡暴跌”的说法今年 3 月份便已有之。当时，有网友曝出，自己花 18599 元买了 2 块显卡，2 个月亏了 8000 多块。

到了今天，从单日价格的数据来看，京东自营上面英伟达 RTX 3060 到 3090 系列以及 AMD RX 6500XT 到 6950XT 系列相比昨日平均都有 100-200 元左右的跌幅，可谓一片绿油油。

具体来看：

英伟达这边 ——

3070/3070Ti / 3080 可低至 3749、4349、5399 元，已比原价便宜 100 元；

3080Ti 今日售价 7399，比原价便宜了足足 1600 元，比昨日便宜 200 元（昨日卖 7599）；

3090 今天跌幅最大，昨天还是按原价 11999 卖，今天就只要 10399，一下子降价 1600 元；

3090Ti 今日售价 12799，和昨天没变化，但已经比原价低了 2000 元；

剩下的 3050、2060/2060 12GB、3060/3060Ti 虽然相比昨日也降了一点，但仍然都比原价还贵至少一百来块。

AMD 这边 ——

除了 RX6500 卖 1599 和原价持平，其余系列都已经比原价便宜 100-400 元，没有超过原价的了。

比如 6600 现在卖 2099，原价 2499。

总的来看，最近几天，尽管京东上面这些卡的价格每天都有些许波动，但将今天的和几天前的对比，基本都在呈缓缓下降趋势，没有突然涨上来。二手显卡市场现状则如下：

从知乎博主 @誓约胜利之剑统计的数据来看：和一周前差别不大。

不过，值得注意的是，在这一波供应恢复中，二手显卡里的“矿卡”问题着实令人担忧。我们的胖友中，已经有人下山即翻车：

在百度显卡吧，还有人新鲜爆料“十几吨矿卡要拿去”翻新……

但可以确定的是，种种迹象表明，无论在国内外市场，显卡价格时隔近两年，终于逐渐回归正常，显卡的紧缺也终于即将告一段落。

在美国纽约州，政府已开始拒绝为挖矿的发电厂续签大气排放许可证。

而 NVIDIA 财务长早在今年一月份就表示，显卡短缺问题将会在今年下半年获得缓解。

摩根大通的高管 Gokul Harihar 还预测过：2023 年全球半导体将有充足的供应以恢复某种程度的供需平衡，甚至是产能过剩。

与此同时，别忘了最重要的一点，英伟达 RTX 40 系新卡也快要发售了。

这波终于有盼头了。就是不知道未来几个月，显卡价格是否有望再跌落到更诱人的价格。现在下山还是再等等？就在大家都在“奔走相告”这一喜大普奔的消息时，不知道有没有人发现：“短缺是结束了，但是这价格是不是还是不太合理？”

言外之意，这都快两年过去了，当时花 500 美元买一个 RTX 3070 还说的过去，现在 40 系列马上就要出了，还值这么多吗？“要我说，什么时候最贵的卡才卖 500 美元时，显卡短缺才算真正结束。”

还有人根本不信显卡真的会告别短缺，他认为，挖矿浪潮可能还会卷土重来。

甚至可能就在今年年底？

当然，也有一波人的心情是“没钱了，无所谓”，就算真的降了，自己也不会买了。那么，你是现在下山，还是再等等？

参考链接：

[1]https://www.theverge.com/2022/7/1/23191634/nvidia-amd-gpu-shortage-over-3080-3070-3060-radeon-rx-6900-6800

[2]https://news.ycombinator.com/item?id=31953662

[3]https://zhuanlan.zhihu.com/p/536541555