传音 TECNO SPARK 8P 手机官宣：搭载联发科 G85 芯片，支持 7GB 虚拟大内存

IT之家 7 月 2 日消息，传音旗下 Tecno Spark 8P 智能手机宣布即将在印度推出。Tecno Mobile 最近在印度推出了 Pova 3 新智能手机。这款智能手机配备 6.9 英寸 FHD+ 分辨率 显示屏，7000mAh 大电池。

TECNO Mobile India 宣布，TECNO Spark 8P 手机即将推出，支持“巨大的 7GB 虚拟内存”。另外该手机会搭载联发科 G85 芯片。

根据预告片，TECNO Spark 8P 手机将配备 50MP 主传感器相机。此外，Spark 8P 将提供蓝色配色。

这款智能手机将配备 6.6 英寸 Full HD+ 分辨率水滴屏，其中孔洞中内置 8MP 自拍相机。

此外，预告片透露 TECNO Spark 8P 将配备塑料背板，采用双图案设计。顶部的摄像头模块是有光泽的。爆料称，还包括 2MP 深度相机和 2MP 微距相机。

爆料称，TECNO Spark 8P 手机将搭载联发科 G85 芯片，4GB 内存，128GB 存储，侧边指纹识别，内置 5000mAh 电池，还将配备 DTS 立体声扬声器。最后，Techno Spark 8P 将提供可可金、鸢尾紫、大西洋蓝和绿松石青等颜色。