点亮全国每个城市，微信状态足迹地图你玩过吗

微信状态又出了一个好玩的模式，那就是可以设定自己的足迹地图让好友看看你到过了哪些城市，怎么玩，咱往下看。

首先，前提是你的手机里有微信以及腾讯地图这两个 App，然后进入腾讯地图（需要最新版）。

足迹地图在哪里？

那么这个足迹地图在哪里呢？我们打开腾讯地图，然后在首页工具的更多页面中找到腾讯特色工具分类，分类里有个足迹工具就是你要找的。还有一种方法就是直接的搜索“足迹”，然后选择足迹地图即可直接打开足迹地图。

▲ 图 1 足迹

▲ 图 2 搜索入口

要用足迹地图需要授权

进入足迹地图后，我们先要打开两个开关，点击右上角设置按钮，然后开启足迹地图以及开启相册解锁城市，设置好后就可以回到足迹地图。这样设置以后，腾讯地图就会记录你去过的城市了。这个页面中还带有清除功能，可以帮助用户清除足迹数据。

▲ 图 3 开启两个功能

▲ 图 4 开启提示

足迹地图解锁城市太少 这种方法帮你解锁更多城市

当然，由于这个足迹地图刚刚推出，所以许多小伙伴的足迹地图上点亮的城市只有当前的城市，那怎么办呢？没事，足迹地图为用户准备了从照片解锁城市的功能。你只需要让足迹地图识别一下你曾经到过的城市拍下的某张照片，然后你就可以点亮该城市。

足迹地图号称不上传用户照片，编辑猜测它只是识别一下照片里的 EXIF 信息，来确定照片拍摄位置而已。也就是说你的照片中必须含有 EXIF 的经纬度信息才能正常识别，不然就只能是如下图的识别出错提示。

▲ 图 5 EXIF 中没有经纬度信息

也就是说，你导入的图片含有 EXIF 的经纬度信息（国内的）就可以解锁对应城市，也就是说，只要你愿意的话，就可以在万能的互联网中找到含有 EXIF 的经纬度信息的照片来解锁你未去过的城市。只是目前含有 EXIF 的经纬度信息的照片比较的难找，大多数网站都默认的把用户上传的照片去除了 EXIF 信息。

导入照片信息时除了可以直接选择图片，还可以让足迹地图直接扫描你的相册。

▲ 图 6 导入相册信息的两种方式

通过特定城市解锁成就

随着你导入城市的增加，你的足迹在地图上逐个点亮，而且足迹地图还增加了城市成就功能，这些成就需要用户去过特定的城市才能解锁，你解锁了几个呢？

▲ 图 7 城市成就

在足迹地图首页往上拖动，就可以看到你解锁的城市以及解锁的日期，每个城市都配有该城市的特色背景图，看起来比较的赏心悦目。

▲ 图 8 查看解锁的城市

需要注意的是，目前足迹地图只支持国内城市足迹，不支持国外城市足迹。导入国外拍摄的照片，即使带有 EXIF 的经纬度信息也不能成功识别，返回出错信息。

▲ 图 9 目前只支持国内城市解锁哦

轨迹路线图 看看那些年走过的路

足迹地图也有轨迹记录功能，可以记录下用户使用腾讯地图导航时的轨迹路线。

▲ 图 10 轨迹功能

一键分享到微信状态

接下来就是重点了，用户可以将自己的足迹地图进行分享，除了可以分享给微信 QQ 好友外，还能将其直接设置为微信状态，挺好的。这里有个专门的一键分享到微信状态按钮（就是那个还差一点就封闭的圆形按钮），也有我们常见的分享按钮。

▲ 图 11 一键分享到微信状态

▲ 图 12 常见的分享按钮

除了可以将地图设置为微信状态外，用户还可以通过点击自己已经解锁的城市，在查看城市解锁详情的页面中，点击一键分享按钮，然后就能够一键生成微信状态，而状态背景图则为该城市地标图片。

▲ 图 13 查看城市解锁详情页面

▲ 图 14 一键生成微信状态

总结

怎么样，腾讯地图的足迹地图功能还不错吧，赶紧去点亮一下你去过的城市，相信会有几个大神级别的网友将全国地图都点亮了呢。

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