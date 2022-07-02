视频配音不求人，文字转语音让这几个神器来帮忙

在刷短视频时，许多网友可以听出其中有很多短视频里的语音描述都是利用软件来合成的，而这合成的语音也从一开始的生硬僵硬一听就知道是机器人发音到了现在的越来越像真人叙述，真是科技的进步日新月异啊！

那么，怎么样把文字生成语音呢？编辑这就来介绍几种文本（文字）转语音工具，让你也能轻松的玩转文字转语音。

微软出品 网页版文字转语音

首先要要出场的是来自微软的文本转语音网页版工具，微软称呼它为 Azure。

进入 Azure 官网首页（https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/cognitive-services/text-to-speech/#overview）在首屏我们可以看见 Azure 的简介，别急着注册，我们暂时无需注册，把网页往下拉，就可以看到一个演示网页版工具，我们用它就能轻松实现文本转语音操作。

图 1 网页版文本转语音工具

你只需要在文本输入框区域输入或粘贴文字内容，接着在旁边的选项栏中选择好需要的语言、语音、说话风格、语速、语调等参数，然后点击播放即可完成文本转语音的操作。

使用微软文本转语音工具转换出来的语音比较的贴近真人发音，略有感情，发音比较的自然，不会让人一听就听出是机器声。你听听语音选择中的晓晓和云扬，是不是听得很耳熟呢。

图 2 可选许多语音风格

Azure 上语音服务的文本转语音功能已完全升级到神经算法文本转语音引擎。此引擎使用深度神经网络，使计算机的声音与人类录音几乎无法区分。通过清晰的发音，用户在与 AI 系统交互时，神经语音转文本显着减轻了听力疲劳。

能生成音频文件的文字转语音软件

微软这个免费试用的文本转语音工具虽好，但是却只能在线生成语音，最不好的就是生成的语音却无法下载，难道还要用户生成后手动录制？不用不用，吾爱破解里的大神出了一个“一款免费的微软文字转语音小工具”。这个工具调用的也是微软文本转语音的功能，只不过通过这个小工具，用户可以把生成的语音以 MP3 文件形式保存下来。

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图 3 微软文字转语音小工具

用户在这个小工具中输入或粘贴文字，然后点击试听或者合成，然后该工具就会在该软件所在目录下生产一个“语音.mp3”文件，该文件就是你需要的文本转语音后的音频文件。

图 4 自动生成 MP3 文件

Word 里也有文字转语音

另外，在 Word 中，也有着一个简单地文字转语音小功能。在 Word 中转到审阅功能栏，然后选择“大声朗读”，就会自动的将该文档里的文字转换为语音朗读出来，不过该功能比较的简单，只有朗读速度和两种语音可供选择。

图 5 Word 里的文字转语音小功能

抖音里也能轻松添加语音描述

在抖音中也带有一个文本转语音工具。用户在发表视频的时候，在视频编辑页面中选择添加文字，输入文字时可以看到上边一栏功能选择中有个文本朗读按钮，点击后就可以把你输入的文字转换为语音朗读出来了。

图 6 文本朗读按钮

图 7 可以选择不同的朗读音色

总结

怎么样，用这些工具生成的语音是不是比以前进步很多呢，已经可以慢慢地代替人的描述了，像编辑这样五音不全的就可以用机器来代替语音描述，至少不会因为编辑的语音而让刷到短视频的人立马划走，你也来试试吧。