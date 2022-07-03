通用汽车推进新能源战略，第二季度在美交付超 7000 辆插电车型

IT之家 7 月 3 日消息，随着通用汽车电气化转型的加速，旗下 Bolt EV / EUV 终于开始反弹，而 GMC Hummer EV 皮卡也正在全速发展。

今年第二季度，通用汽车在美国交付了 582401 辆汽车，比去年同期减少了 15.4%，但这已经是连续第三个季度实现环比增长，其中包括 387582 辆雪佛兰和 132,055 辆 GMC。

这两个品牌在美国共销售了 7217 辆插电式电动汽车 (包括 BrightDrop Zevo 600)，约占通用汽车总销量的 1.2%。

虽然通用汽车的电动汽车销量仍然低于预期，但它正在呈现出反弹和逆势增长的迹象，所以通用也预计他们每个季度都会有更好的业绩。

IT之家曾报道，通用汽车计划到 2025 年底将北美的电动汽车销量提高到 100 万辆以上。

2022 年 Q1 电动车交付量

从结果显示，雪佛兰 Bolt EV / Bolt EUV (受大规模电池召回的影响) 在 4 月份恢复生产后开始出现反弹，新的 2023 款车型也更便宜，而 GMC Hummer EV 电动皮卡销量继续攀升。

雪佛兰 Bolt EV / Bolt EUV: 6,945 (同比 11,263 下降 38%)

GMC Hummer EV 皮卡：272 (新记录)

总计 7,217 辆 (下降 36%)，占通用汽车销量的 1.2%

（不包括未披露数量的 BrightDrop 电动汽车）

通用汽车还表示，凯迪拉克 Lyriq 的生产工作正在加速 (从 3 月开始)，“初步交付正在进行中”。2022 年下半年，这一数据将继续实现增长。