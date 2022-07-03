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机构：Kindle 进入中国前全球电纸书市场就已陷入低迷，后期还被苹果 iPad 分走大量份额

2022/7/3 9:56:57 来源：爱集微 作者：Sara 责编：问舟
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根据 CINNO Research 旗下 ePaper Insight 统计数据显示，近 3 年大屏手写本市场全球出货数量年复合增长率约 70%。

从 2021 年 ePaper Insight 发布的分析报告中显示，从 2017 年开始，电子纸手写本市场已连续 5 年高速增长，2021 年全球市场出货已经超过 120 万台规模，近 3 年全球出货数量年复合增长率约达 70%。

ePaper Insight 分析师认为，随着电子纸手写本市场的不断高速成长，必然会挤压部分电纸书阅读器的市场，电纸书阅读器的市场将以新的产品形态出现在消费者手中。

该机构介绍，Kindle 电子书阅读器在进入中国前，全球电子纸市场就已经进入了低迷期。2009-2012 年间，电子纸在 Kindle 电子书阅读器的带动下进入了发展高潮期，其中，2011 年更是达到历史上出货量的最高峰。

分析师指出，随着 iPad 的上市，来自 iPad 的持续性竞争分流愈演愈烈，使得 2012-2015 年电子纸市场进入低迷期，彼时，Kindle 电子书阅读器虽在中国市场取得了不俗的表现，但是随着智能手机、iPad 等可以融合阅读，视频，通讯等多功能的电子终端产品的出现使得像 kindle 电子书阅读器这种只能显示黑白两色，且功能单一的终端产品失去关注度也是大势所趋。

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关键词：阅读器电子

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