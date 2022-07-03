传音控股：持续“走出非洲”，不断向外扩张

传音控股在接受机构调研时表示，目前新兴市场国家仍处于“功能机向智能机切换”的市场发展趋势中，功能机仍占据较高的市场份额，智能机市场普及率相对较低，甚至还有一定比例人口尚未使用手机设备。

随着经济发展水平和人均消费能力的提升，在手机智能化发展的大趋势下，新兴市场的智能机市场潜力较大。同时，传音还在持续“走出非洲”，除了南亚国家外还在不断地向外扩张，推动公司手机业务发展。

据介绍，公司拥有 TECNO、itel 和 Infinix 三大手机品牌。

其中 TECNO 是传音旗下的中高端品牌，定位于新兴市场中产阶级消费群体，TECNO 旗下又设有 PHANTOM、CAMON、SPARK、POVA 等系列；

Infinix 是传音旗下的时尚科技品牌，主要针对追求时尚科技的年轻人群，旗下设有 ZERO、NOTE、HOT、SMART 等系列；

itel 是传音旗下的大众品牌，主打可靠的质量及高性价比路线，旗下设有 A、S、P、V 等系列。

在《African Business》发布的“2022 年度最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜单中，传音旗下三大手机品牌 TECNO、itel、Infinix 再次上榜。TECNO 位列第 6 位，连续多年位居入选的中国品牌之首；itel 位列第 15 位，相比 2021 年上升 6 位；Infinix 位列第 25 位。