居家打工年入 800 多万，一共五份全职工作，他还有时间打游戏

谁能曾想，居家办公这事，竟还能上演一出魔幻大戏。

在国外就有这么一位打工人，愣是在居家办公期间身兼 5 份全职工作。

然后分分钟把年薪搞到了 120 万美元（约 804 万人民币啊）！

那厢 Meta 还在计划缩招 30%，特斯拉准备全球裁员……

这边打工人却是“魔高一尺道高一丈”，于是乎瞬间在网络中引发热议。

当事人还在发布的文章中说：

打从获得了第二份工作，我一整个无所畏惧，再也不怕被炒鱿鱼。

甚至敢直接对无聊的会议说不：“这个会议是在浪费我的时间。”

更令人惊奇的是，这样的远程办公“魔法”，还是有组织成规模的……

在一亩三分地论坛上，就有人爆料脚踩 TikTok 和谷歌两条船的职场奇闻。

△ 来源：一亩三分地论坛

而在一个名为 Overemployed 的网站上，类似的经历非止一例。

主页上更是明晃晃挂着：

远程打两份工，奔向财富自由。

Overemployed 是个啥？

Overemployed 是一帮助打工人“偷摸”持有多份工作的社区。

打工人可以通过同时打多份工赚取额外收入，甚至实现财务自由。

这个网站上除了成功案例分享外，还有教你如何不被老板抓到的小窍门，以及妥善管理挣来的钱的小妙招。

此外还有专门的培训课程，和职业、教育和法律方面的资源等。

去年春天，两名科技工作者联合创办了这个打工人根据地，旨在对抗工资低，以及大裁员的普遍现状。

这波操作，可谓打工人的“自我觉醒”。

据 Overemployed 官网，这种工作方式还可以帮助人改善心态 ——

因为有了第二份工作后，打工人就不用再这么担心无法升职或被炒鱿鱼等问题。

不过，客观上支持同时打两份工的，基本仅限可远程工作的行业，如科技行业。

至于怎么 OE（Overemployed）工作，“高阶打工人”给出的秘诀包括：习惯性拒绝开会邀请、用带薪休假的时间完成另一项工作的项目、安装外带麦克风以便在同时开两个会的时候随时静音……

一位同时拥有 2 份的科技领域从业者表示，他在今年 1 月所得奖金平均下来，每月可以挣超过 25000 美元，使他在基本工资的基础上又赚了 20%。

而且，他通常每天工作时长还不超过六到七个小时！

而一位搞 IT 的狠人直接同时上手了 5 份工作，而且其中四个还是财富 500 强公司的职位。

目前，这位哥已经还清了所有的债务，还买了第二套房子，并且有足够的钱来装修。

不过，同时打 5 份工是不是需要 24 小时连轴转啊？

—— 并不！

小哥表示，目前，他每天仍有 4-5 个小时玩电子游戏的时间。

据他预估，如果他能今年坚持下来的话，他将在 2022 年赚取大约 120 万美元 （约合人民币 804 万元）。

而且这把火还不止在这个大本营里燃得正旺 ——

在 Reddit 上面也有他们的社区，自去年 5 月成立以来，已经有超过 6 万个成员加入。

社区内每天都有不少人在活跃，有人分享经验，有人寻求帮助。

比如前不久，一位来自科技行业的女性从业者就提醒大家：工资少的工作不一定活少，避开要求周工作时长的公司。

她写道，自己同时打了 3 份工（软件工程师、devops 工程师和网站可靠性工程师）。

没想到是，第三份工作占了她约 60% 的时间，但工资居然最少。

由此，她给出了几点避坑指南： ・工资少的工作不一定意味着活少； ・尽量去 50000 人以上的大公司，一般来说，公司越小活越多。因为老板希望一个顶三； ・尽量不要面试需紧急招聘的岗位，因为上一个人可能是因为活太多了干不完跑的； ……

听起来是颇有心得的一位实践者了。

此外，还有人分享了一份工作在办公室，另一份工作是远程办公的 OE 经验：

首先，在工作电脑上开一个虚拟系统办第二份工，这样就不用在办公桌上放两台电脑了（毕竟这样通常挺奇怪的，容易被发现）； 另外，在车上配置 WIFI，如果远程工作要开会，就去车上开。

为什么会出现这种情况？

对于 overemployed 这种情况的出现，此前 Rich&Regular 便发布过一篇文章做剖析。

文章中开门见山地对原因做出了总结：

人们对企业的工作场所文化、对其收入潜力的限制，以及工作占据生活的大半等想法感到失望。

除此之外，新冠病毒在全球的爆发也是一个重要的推动力。

在这种大背景之下，人们越发的能够接受居家、远程办公这种方式，也正因如此，打工人有了可以兼职更多工作的机会。

不仅如此，文章的最后还做出了一种预测：

Overemployed，可能在五年后成为一种常态。

当然，很多网友也表示，这种 overemployed 的模式，还是需要在保持健康和休闲时间平衡之下去完成。

以及也有网友担心这种模式是否会存在违反劳动法的情况。

而整体来看，在 overemployed 背后其实是一种“掌控感”。

人们会在只有一份工作的时候会感到不安，会担心是否会升职加薪失败等一系列问题，但这种模式却能让他们稍微找回一点“掌控感”。

正如创始人 Isaac P. 所说：

你把我当成数字，我也把你当成数字。

……

那么对于 overemployed 这种新流行工作模式，你有什么看法呢？

欢迎在评论区留言讨论~

参考链接：

[1]https://overemployed.com/

[2]https://richandregular.com/the-overemployed-working-two-full-time-remote-jobs/

[3]https://www.reddit.com/r/overemployed/comments/vodc27/how_to_deny_deny_deny/

[4]https://www.reddit.com/r/overemployed/comments/vob55t/hr_at_j2_actively_looks_for_employees_that_are_oe/