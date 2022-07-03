芯片短缺严重影响美国汽车市场，新车均价涨超 13% 导致上半年销量暴跌

IT之家 7 月 3 日消息，在过去几个月里，特斯拉、福特、通用汽车、Rivian 和 Lucid 纷纷提高了其电动车的定价，部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。

除此之外，芯片短缺以及供应链中断也是拖累汽车供应的一个主要因素。外媒调查发现，今年上半年美国汽车平均涨价幅度达 13%，而不断上涨的标价往往会使消费者望而生畏，进一步导致美国汽车销量下滑。

据介绍，今年芯片短缺主要影响了包括通用汽车在内的大多数汽车制造商，但丰田汽车和日产汽车等亚洲品牌受到的影响最大。一些车企对全球芯片短缺持乐观态度，他们认为此次缺芯危机将很快消退，而另一些车企则对下半年的供应能力表示怀疑。

根据 Edmunds.com 的数据，随着全球半导体短缺的持续，各大车企库存不断消耗，导致新车交付延期。同时，这也给了厂商趁机要价、增加利润的机会。5 月份全美新车的平均价达 4.7 万美元，这比一年前上涨了 13% 还要多。

根据彭博社采访到的六位市场研究人员给出的预测报告，供应链压力指向美国汽车的十年来最低生产和销售水平，6 月份的年销量预计将降至 1320 万辆，同比下降 20%。而作为对比，在新冠疫情之前，从 2015 年到 2019 年，美国汽车年销量连续五年都超过 1700 万辆。

汽车销量正在下降。通用汽车公司上周五表示，由于等待芯片供应商交货，第二季度有 95000 辆汽车无法按预期交付给经销商，其销售额和利润将受到影响。

随着利率的上升，车企们用长期融资来分担涨价带来的问题也变得越来越明显。研究机构 J.D. Power 报告称，6 月份新车贷款的平均月供接近 700 美元，较上年同期增长 13%。

IT之家曾报道，JD Power 的数据显示，美国电动车 5 月平均价较一年前上涨 22%，达到约 54000 美元。相较下，传统内燃机引擎汽车平均价同期间上涨 14%，约 44400 美元。

电动汽车公司表示，最近电池的原材料涨价是影响电动车涨价的重要因素，电池是电动汽车迄今为止最昂贵的组件。咨询公司 AlixPartners 的数据显示，自全球疫情开始以来，锂、镍和钴的报价大约翻了一番。AlixPartners 分析人士表示，原材料涨价可能会使投入资金加大。与燃油车相比，电动汽车的利润率较小，大型电池组的成本很高，高达汽车总成本的三分之一。

今年第二季度，通用汽车从丰田汽车手中夺回了销售冠军的宝座，而此前两个季度丰田的销量都超过了通用汽车，包括 Stellantis NV 在内的大多数车企都表示数据惨淡，例如特斯拉第二季度交付量 25.4 万低于就明显第一季度创纪录的 310048 辆，结束了两年的增长势头，也低于分析师预估的 26.12 万辆。

通用汽车表示，缺芯对批发汽车交付的打击将严重损害第二季度的净利润，该公司现在预计净利润在 16 亿美元至 19 美元之间，低于市场普遍估计的 24.6 亿美元。

通用汽车表示，仍希望在今年完成这些车辆并将其交付给经销商，并实现其 2022 年的利润指引和汽车产量预测。