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华硕 ProArt 创 16 2022 将于 7 月 11 日发售

2022/7/3 12:56:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 3 日消息，华硕去年推出了一款全新的 ProArt 创 16 笔记本电脑，采用 16 寸 OLED 屏幕，支持冰川专业散热系统及独家 ProArt 旋钮。今日，华硕宣布 2022 款 ProArt 创 16 将于 7 月 11 日开启预售。

不出意外的话，华硕 ProArt 创 16 2022 款将会升级全新的英特尔 12 代处理器，定价可能与上一代相同（首发 9999 元）。

作为参考，2021 款华硕 ProArt 创 16 笔记本最高采用 16 英寸 16:10 4K OLED 面板，拥有 3840×2400 分辨率，支持 550nit 亮度，拥有 100% DCI-P3 色域覆盖，Delta-E<2。

配置方面，华硕 ProArt 创 16 拥有 AMD 锐龙 5900HX 与英特尔至强 W-11955M 处理器的版本，可选 RTX3060 和 RTX3070 独显，以及 RTXA3000 和 RTX A5000 专业卡。

IT之家了解到，华硕 ProArt 创 16 还配备了一个 ASUS Dial 旋钮，可通过软件进行一些特定操作，同时深度适配 Adobe 软件，可在 Adobe AE、LrC、Ps 等软件上快速调节参数。

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关键词：华硕

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