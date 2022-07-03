智能车摄像头开始被严管：隐私数据不能想看就看，想用就用

长安 UNI-V，上市 3 个多月，就被 136 名车主愤怒投诉。

主要因为一则官方通知：

6 月 30 日起，该车取消三大功能：远程监控、360 全景、远程智能泊车。

要知道，这些功能当初可是被长安当成营销卖点，进行宣传的。

最开始又不说，突然变卦，这是玩的哪一出？？？

其实，除了长安，日产、比亚迪、小鹏的远程监控功能前不久也统统被禁了。

事出必有因，去年 10 月 1 日起正式施行的《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，写满了答案。

智能车数据，不让随便用了？

《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，是中国第一部针对汽车数据安全制定的法规，由国家网信办、发改委、工信部、公安部、交通运输部联合发布。

法规一共十九条，通过界定汽车数据和监管主体，对数据处理原则做出了规定，同时明确了数据处理者的义务，并制定跨境数据传输规则，初步建立了中国汽车数据安全的合规框架。

该法规最大亮点在于，明确了用户在数据收集上的主动权，各大车企、软硬件供应商、自动驾驶公司们，不能像以前一样无序收集和滥用汽车数据了。

一句话概括就是，无论车内车外，一切数据和隐私都要得到尊重和保护，而且还要进行分级保护。

车内的问题还比较好解决，提前告知并且征得个人同意就行。

关键在于车外，一方面是采集车外个人信息，另一方面是向车外提供信息。

而且现在的车，随随便便就是 6 个、7 个 800 万像素摄像头，车在路上跑，摇身一变，成了行走的高清监控头。

道路上的地理信息、人流量、车流量啊，什么都能被拍进去，而且通常是神不知鬼不觉的。

所以，该法规要求数据尽量在车内处理，除非确有必要不向车外提供。

如果实在要收集车外个人信息，并且向车外提供怎么办？

法规规定，应当进行匿名化处理，包括删除含有能够识别自然人的画面，或者对画面中的人脸信息等进行局部轮廓化处理等。

大意就是，要给画面中的人脸和车牌号等关键信息打上马赛克，总之看不清就对了。

除此之外，法规还对数据处理者提出了两大要求。

一个是默认不收集原则，除非驾驶人自主设定，每次驾驶时默认设定为不收集状态。意思是每次收集数据前都需要征得用户同意。

另一个是精度范围适用原则，即根据所提供功能服务对数据精度的要求确定摄像头、雷达等的覆盖范围、分辨率。意思是要求车企们量体裁衣，不要为了智能而智能，够用就行。

最后值得一提的是，该法规对汽车数据明确划分了三个层次。

除了个人信息、敏感个人信息外，保护力度最大的就是重要数据，即一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能危害国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的数据。

具体来看，该法规明确指明了六类重要数据：

军事管理区、国防科工单位以及县级以上党政机关等重要敏感区域的地理信息、人员流量、车辆流量等数据；

车辆流量、物流等反映经济运行情况的数据；

汽车充电网的运行数据；

包含人脸信息、车牌信息等的车外视频、图像数据；

涉及个人信息主体超过 10 万人的个人信息；

国家网信部门和国务院发展改革、工业和信息化、公安、交通运输等有关部门确定的其他可能危害国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的数据。

法规要求，在处理重要数据时，汽车数据处理者应当按照规定开展风险评估，并在每年十二月十五日前向省、自治区、直辖市网信部门和有关部门报送风险评估报告。

如果重要数据要“出境”，应当通过国家网信部门会同国务院有关部门组织的安全评估。

新法规产生了啥影响？

无独有偶，今年 4 月出台的《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》，也对汽车数据安全提出了类似的要求：

企业要切实履行数据安全保护义务，建立健全全流程数据安全管理制度，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。企业要按照法律、行政法规的有关规定进行数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理活动，以及数据出境安全管理。

新法规接踵而至，影响却可能刚刚开始。

一方面，车企、软硬件供应商们已经纷纷展现了隐私脱敏工作，俗称打码。

个人信息安全、图像脱敏等开始成为新功能、新专利。

比如上汽发布了网络安全管控标准 2.0 版本，新增了车云协同信息安全和个人信息保护安全模块。

地平线从去年 9 月底起，就陆陆续续申请了 4 个“图像脱敏”的相关专利，目的也是为了提升用户隐私数据的安全性。

商汤科技还对“汽车传输视频及图像脱敏技术要求与方法”进行标准立项，希望构建一套安全可靠高效的数据回传闭环系统。

另一方面，摄像头为核心的传感器，之前无序扩张的状态将被终结。

比如以上汽智己 L7 为代表，一度为新车设计和配备了三颗总计一亿五千万像素的 Carlog 智能车载摄像系统，并且就置于头顶视野最好的位置。

而在此之前，智能车的摄像头内卷，也基本就 800 万像素水平…

不过现如今新规出炉，智己 L7 也开始强调，摄像头“主要是针对风景拍摄，如果牵涉到人脸等敏感信息，传输到车外会做模糊化处理。”

但可以预见的是，在精度范围适用原则下，这个一亿五千万像素的摄像系统是否能一以贯之下去，也被打上了问号。

最后，也是会对所有潜在车主和消费者产生的影响。

一些机关和关键单位工作的车主，还能愉快开智能车吗？