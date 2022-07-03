联想新款 ThinkBook Plus 即将推出：17.3 英寸“带鱼屏”，最高可选 i7-12700H

IT之家 7 月 3 日消息，联想官网现已公布新款 ThinkBook Plus 的详细配置信息，预计将在不久后上市。

IT之家了解到，ThinkBook Plus G3 将可选 i5-12500H 和 i7-12700H 处理器，核显配置，可选 16GB 或 32GB 的 LPDDR5-4800 内存，SSD 支持 PCIe 4.0。

屏幕方面，这款笔记本的主屏幕为 17.3 英寸 IPS 屏，21:10 比例，3072x1440 分辨率，120Hz 刷新率，400 nits 亮度，1500:1 对比度，99% DCI-P3 色域，支持触控。C 面的副屏为 8 英寸 IPS 屏，10:16 比例，800x1280 分辨率，60Hz 刷新率，350 nits 亮度，60% NTSC 色域，支持触控。

这款笔记本的尺寸为 410.9 x 230.2 x 17.95 mm，重量不到 2kg，接口包括雷电 4、全功能 USB-C、HDMI 等。

ThinkBook Plus Gen 3 原定于今年 5 月上市，起价为 1399 美元（约 8911.63 元人民币）。

IT之家曾报道，5 月底，TCL 华星宣布全球首发了新款 17.3 英寸 3K 轻薄触控屏，预计就是这款。

《TCL 华星：17.3 英寸 3K 21:10 笔记本屏已量产，本月出货》