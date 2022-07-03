罗技 Aurora G700 系列游戏键盘、鼠标、耳机渲染图曝光，均配备 RGB 灯效

IT之家 7 月 3 日消息，爆料大神 OnLeaks 和外媒 91mobiles 放出了罗技 Aurora G700 系列游戏配件的渲染图，包括 G705 无线鼠标、G713 TKL 和 G715 TKL 键盘以及 G735 耳机。

罗技 Aurora G705 无线鼠标

罗技 Aurora G705 是一款小型无线鼠标，采用类似 Ergo 系列的造型，共有六个按键，包括标准的左键单击、右键单击和滚轮。

此外，鼠标滚轮下方有一个 DPI 切换按键和两个侧边按键，可用于在浏览器中前后后退或分配给特定的游戏功能，尾部带有 RGB 灯效。

罗技 Aurora G713 TKL 键盘

罗技 Aurora G713 是一款 TKL 键盘，也就是没有数字小键盘，共有 88 键。这是一款有线键盘，电源线在左上角。

左上角功能键（F1、F2 等）没有功能标签，采用可编程设计，用户可以为每个功能键命名、分配和创建功能。该键盘右上角有一个专用的前进、暂停 / 播放和静音键，旁边有一个专用的滚轮。

罗技 Aurora G713 TKL 左上角有一个亮度和游戏模式开 / 关键，旁边是罗技标志。大写锁定开 / 关灯在中间，键盘支持 RGB 背光，外壳为白色，底部有一条 RGB 灯带。

罗技 Aurora G715 TKL 键盘

罗技 Aurora G715 TKL 看起来和上面的 G713 很像，不过采用了无线连接。IT之家了解到，爆料称，该键盘拥有 Tactile 和 Clicky 两个版本，前者采用了 Cherry MX 茶轴，后者采用 Cherry MX 青轴。

罗技 Aurora G715 TKL 提供三种颜色选择，分别为白色、粉色和绿色，左边多了一个功能键，配有电源指示灯。

罗技 Aurora G735 耳机

罗技 Aurora G735 耳机是一款无线游戏耳机，左侧配备麦克风，耳机支持 RGB 灯效。

该耳机有一个 3.5 毫米耳机插孔、用于充电的 USB Type-C 接口、一个电源开 / 关按钮、一个蓝牙配对按钮和一个用于控制音量的滚轮。

罗技 Aurora G735 耳机的两侧都有罗技标志，并提供三种耳罩颜色选项 —— 粉色、绿色和白色。耳机还附赠一个带有 G735 字样的白色蓝牙适配器。