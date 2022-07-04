法国邮政宣布明年推出“数字邮票”，使用数字代码代替纸质邮票

IT之家 7 月 4 日消息，法国邮政局上周宣布将于 2023 年推出一种“数字邮票”，它将使用一串数字代码代替传统纸质邮票，重量不超过 20 克的物品可以通过法国邮政 App 购买。

“这对用户来说非常简单，”法国邮政局总干事 Nathalie Collin 解释说，数字邮票将会是一种可以取代目前邮票系统的轻邮件“绿色”邮票。

简单来说，就是使用者可以在法国邮政 App 上购买这种“数字邮票”，支付后便会得到一个由数字和字母组成的 8 位数的一次性代码，然后用户需要自己用笔抄写在信封上。

法国邮政补充说，这些代码必须“彼此之间足够不同，以容忍较小的读数错误，并将欺诈风险降至最低”。

该公司表示，从现在到 2025 年，该公司对法国邮政进行了 8 亿欧元的一次性投资，旨在“实现其全渠道网络的现代化”。

法国邮政集团表示将首先在“实验阶段”推出这一服务。据称，这一选项将使用户能够“在白天或晚上的任何时间，随时随地为信件贴上‘邮票’”。

官方表示，该系统将于 2023 年进行推广，它可以在法国全境投递 20 克以内的信件。法国邮政还计划投资“5 亿欧元翻新邮局，3 亿欧元进行数字化改造”。IT之家了解到，官方表示所有邮局都将在 2027 年之前进行翻修。