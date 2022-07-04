realme 真我 GT2 大师探索版官宣 7 月 12 日发布，号称颜值、性能双巅峰

IT之家 7 月 4 日消息，realme 今日宣布，全新一代真我 GT2 大师探索版将于 7 月 12 日发布会见！

年度质感旗舰，代号「露营」。 全新大师设计，探索户外美学的新潮流！ 突破工艺限制，探索旗舰质感新高度！ 定位重磅升级，探索颜值 & 性能双巅峰！

根据此前信息，realme 真我 GT2 大师探索版将搭载骁龙 8+ 移动平台。入网信息显示，realme GT2 大师探索版厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，配备 4880mAh（标称 5000mAh）电池，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。

IT之家了解到，据数码博主 @数码闲聊站 爆料，realme GT2 大师探索版采用 6.7 英寸京东方蓝钻柔性直屏，搭配居中挖空设计，并在采用 100W 快充 + 5000mAh 双芯大电池的同时将整机厚度控制在了 8.2mm。

此前，realme 副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起询问网友“下一台手机的预算”等信息，其中一位网友表示“预算 3 千，外观可爱，拍照好看，能玩原神游戏不会特别烫”，徐起回复称“那岂不是我们 7 月的那款”。