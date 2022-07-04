8 万元“人字拖”Halo，让 F1 车手周冠宇死里逃生

惊心动魄。

就在 F1 英国大奖赛正赛的起步阶段，一场严重事故不幸发生。

中国选手周冠宇与英国选手拉塞尔的赛车出现相撞：

而在撞击发生之后，周冠宇的赛车 180 度翻转，“底朝天”的在地上摩擦滑出赛道：

所有人此时都在为周冠宇的安全捏一把冷汗。

但幸好其本人在事故之后第一时间发布微博表示无碍：

周冠宇在微博中还重点提到了“Halo”，表示是它“救了我”。

随即与之相关的话题 ——“Halo 系统又立功了”登上热搜：

那么这个因长相被车迷戏称为“人字拖”的系统到底是什么？

为什么能在关键时刻保住赛车手的人身安全？

以及 F1 赛车里还有哪些其它诸如此类的黑科技？

我们不妨一同来扒一扒。

能承受 12 吨双层巴士的“人字拖”

首先，我们先把目光聚焦在这次事件的重点 ——Halo 系统。

它的概念最早是在 2015 年被提出，是在开轮式赛车中使用的一种保护装置。

之所以会提出这个概念，是因为在 2014 年 F1 日本站的时候，24 岁法国选手比安奇在事故中头部受到重创最终不治身亡。

△ 此前比安奇所驾驶 F1 赛车并未设置 Halo 系统

因此国际汽联在 2018 年决定，强制要求在一级和二级方程式赛车的比赛中，车辆必须安装 Halo 系统来保护赛车手的头部。

（各个车队不制造这个装置，而是由国际汽联指定的厂商制造：德国 CP Autosport、英国 SS Tube Technology 和意大利 V System 等。）

有网友对此表示，是“比安奇用命换来的 Halo”：

从目前的公开数据来看，Halo 的重量大约在 7 公斤，主要以钛金属来打造，成本大约为 12000 欧元（约 8.4 万元）左右。

Halo 前端安装在车手前方的车架上，从两侧绕过车手的头顶，向后固定在驾驶舱的两侧。

而且正是因为它这样的形状，像刚才我们提到的，车迷们便把 Halo 戏称为“人字拖”。

但也正是这个 7 公斤的“人字拖”，却成为了全车最坚固的部分。

用 F1 官方的形容就是，它能够承受 12000kg（12 吨）的冲击力，相当于头顶一辆双层巴士。

如此“抵抗力”之下，在赛事中若是出现飞行杂物高速袭来，就能有效的对车手起到保护作用：

在赛车之间出现相撞时也是如此：

正如国际汽联以 40 例真实事故发布的数据显示，Halo 系统能让车手在重大事故中的生还率提高 17%。

而在撞击发生之后，Halo 的结构几乎不会发生任何变化，只是表面会有些残损：

再细分来看，Halo 可以分为三个部分，其中中间的棱柱是最重要的部分。

它是由强化了的航空级钛金属制成，它所能够承受的冲击力，保证了在事故发生时不会被压扁。

三个棱柱之间的距离被设计的也是足够小，这是为了防止飞行异物穿过 Halo 装置的空隙。

而 Halo 顶部的设计则是起到了“防滚架”的作用，如此一来，赛车手就不必只依赖于头盔（或者做收腹动作）了。

它是由高度耐用的材料制成，即便赛车翻车在沥青路面上滑行，Halo 也不会出现断裂的情况。

不难看出，Halo 这种“四两拨千斤”的装置，对 F1 赛车安全性起到了极大的作用。

那么除此之外，在 F1 赛车中，是否还存在其它诸如 Halo 一样的黑科技呢？

保护赛车手的黑科技，不只“人字拖”

其实这一回 Halo 立功，并不是第一次让车手与死神擦身而过了。

2020 年 F1 巴林大奖赛上，车手格罗斯让驾驶的赛车撞进钢护栏，之后车身燃起熊熊大火。

在这次事故中，Halo 不仅保护格罗斯让的头部免遭巨大伤害，还为他支撑起了一个逃生空间，使其能够快速脱身。

更早之前，2018 年 F2 比赛巴塞罗那站上，日本赛车手牧野任佑与另一位车手的车发生碰撞，两车均滑出赛道。

所幸在 Halo 的保护下，牧野当时的伤势并不严重，能自己离开驾驶座。

赛后，他发推特感谢了自己的“光环（halo）”。

但需要注意的是，只靠 Halo 系统，其实并不能保证车手每次都能在事故中脱身。

在 F1 车身上，还藏有非常多“黑科技”，用来保护车手的安全。

比如 HANS 装置。

它的全称是 Head and Neck Support Device，译为头颈部支撑装置。

简单来看，它是一个可以卡在车手脖子上的 U 型装置，挂带能与车手的头盔连接。

当车辆在高速行驶过程中突然遇到撞击时，车手头部受到惯性作用，会不受控制向前甩去。

大家可以想象下日常生活中，当你开车急刹时，头也是会不自觉向前猛甩。

而 F1 赛车手面临的情况远比我们想象的要严重，由于发生碰撞前后的速度都很高，车手头部的加速度在这一时刻，甚至可以达到 50-60 个重力加速度。

由此，撞击导致车手颈部折断，也成为了赛车手最常见的死因之一。

而有了 HANS 这个装置，就能通过外力把车手头部进行固定，从而起到保护作用。

和 Halo 颇为相似的是，在 HANS 被正式写入 F1 规则前，也受到了车圈的嘲笑。

因为当时人们觉得它并不能帮助车手提升表现。

不过，在经历 F1 史上的“黑色周末”后，各方对车手头颈部安全保护的重视程度开始提升。

在连着 2 位车手不幸遇难、1 位车手重大事故后，FIA 成立专门调查小组来要求提升安全性能。

最终在 2003 年，HANS 装置被写入 F1 规则。

而除了这些避免车手在事故中直接受到伤害的装置外，在防火、帮助车手快速逃生等方面，F1 也有很多设计。

比如车手身穿的比赛服，就使用了防火材料。

按照官方测试标准规定，赛车服必须可以在 800℃大火中坚持 20 秒完好无损。

而以上还只是针对车手人身的安全措施，在赛车上，保护安全的设计则体现在更多方面。

首先就是最为危险的油箱。

F1 赛车要求使用柔性油箱。

它通常使用凯夫拉材料制成，这是一种用在坦克装甲的材料，双面还涂有防火层。

它的作用，就是尽可能避免车辆发生巨大撞击后油箱泄漏，从而避免爆炸发生。

其次，F1 赛车的座舱要求采用碳纤维材质。

它是直接保护车手头部以下的装置，在强度、硬度和承重等方面都有极高要求。

主要被用来防止侧撞造成的伤害。需要可以在巨大撞击中，抵挡外物刺进车身，同时还要保护发动机、油箱等装置。

还有在车舱设计、安全等方面，F1 赛车也都在尽可能方便车手逃生、保证他们的安全。

One More Thing

就目前来看，Halo 系统确实对赛车手们的安全起到了保驾护航的作用。

但在国际汽联提出“强制要求”前后，遭到了业内外不少的争议。

首先是它“人字拖”的造型，不仅怪异形状饱受戏谑，而且中间的棱柱还会遮挡赛车手的视线。

当时在赛前的策略小组会议中，10 支队伍中有 9 支投出了反对票。

甚至梅赛德斯奔驰车队的管理人员就曾吐槽：

如果有机会的话，我想用一把锯子将 Halo 锯掉。

其实格罗斯让在事故之前也是“反对者”之一，但在经历过那次被 Halo 拯救的经历之后，让他的想法发生了改观：

以前我并不支持 Halo 系统，但感谢它被引入到 F1 赛车上。 没有它的话，我可能今天就不能在这里和大家说话了。

参考链接：