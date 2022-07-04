今年上半年，通信行业发生了哪些事？

一月

1 月 5 日，中国电信等单位联合发布了自主研发的共建共享区块链调度平台。该平台全球首创了基于区块链的跨运营商 5G 运营调度系统、跨运营商区块链 BaaS 联盟、跨运营商大数据无线网精准规划三大创新，为共建共享各方建立了平等互信的基础。

1 月 6 日，全球首个“冬奥列车暨高铁 5G 超高清演播室”在京张高铁清河站正式上线。

1 月 10 日，广西健康码信息系统率先上线“断网可用”功能。这是全国首创健康码断网可用，可有效应对健康码体系发生故障甚至网络中断等极端情况，保障群众有序出行的应急需要。

1 月 13 日，中国移动（成都）产业研究院联合北京移动在北京延庆进行了全球首次利用 5G 基站探测低空无人机的产品原型测试和技术方案验证，测试结果表明单基站低空探测半径达到 1000 米。

1 月 20 日，全国第一个网络安全行业服务短号 95015 正式开通。95015 是为全国各地政府、企业、相关机构提供网络安全应急响应、合作与咨询服务的电话专线。

1 月 27 日，由中国电信温州分公司和中国邮政温州分公司联合打造的全国首家“人民邮电所”开启。“人民邮电所”旗舰店以复古 + 潮流网红风为主题风格，打造“红色精神 + 温州风情 + 邮电通讯特色服务”营业厅。

1 月 31 日，国内首个《政务 App 技术指标评价规范》团体标准正式发布。

1 月，由我国自主研制的 6 颗低轨宽带通信卫星正式出厂。这批卫星由民营航天公司银河航天研制，同时搭载了遥感载荷，卫星不仅可以提供基于宽带网络的通信服务，还可以对地拍摄照片和视频。这是国内首次批量研制低轨宽带通信卫星。

1 月，上海电信携手中兴通讯等单位共同合作在上海开启 5G 室内融合定位技术的商用试运行。该试点是全国首个基于 5G UTDOA 和蓝牙 AoA 融合的室内亚米级高精度定位的商用项目。

1 月，山东未来网络研究院已建设完成覆盖 16 市的全球首张 5600 公里确定性网络。

1 月，山东联通携手中兴通讯，在山东菏泽天华产业园完成 5G 典型业务下的的智能用户编排商用验证，这是全国首个国家级产业园的无线智能编排商用验证。

1 月，北京移动与北京新媒体集团联合推出的 IPTV 宽带电视 8K 超高清直播业务正式开通。这是全国首个宽带电视支持 8K 的播放项目，用户在家即可享受 8K 超高清直播、点播的视听体验。

二月

2 月 7 日，上海微电子举行首台 2.5D / 3D 先进封装光刻机发运仪式，这标志着我国首台 2.5D / 3D 先进封装光刻机正式交付客户。

2 月 11 日，中国信通院分布式系统稳定性实验室，协同招商银行，顺利完成了招商银行大数据平台的分布式系统稳定性保障能力评估（STA-A）。这是业界首个对金融大数据平台的稳定性保障能力评估。

2 月 18 日，中国电信咸阳分公司与陕煤集团彬长矿业公司签署“5G + 智慧矿山”人才培养战略合作协议，在彬长矿区建立全国煤炭行业首个“5G + 智慧矿山”培训基地。

2 月 23 日，山东省发布全球首张确定性网络，将有效解决传统网络数据传输上的拥塞、延迟等痛点。这张确定性网络由山东未来网络研究院、山东未来集团等机构，依托已有机房、管道、光缆和传输资源，采用刘韵洁院士团队最新“未来网络”技术建成。

2 月 26 日，中国电信京津冀大数据智能算力中心在天津市武清区高村科技创新园正式开工。该中心项目占地面积 246 亩，规划总建筑面积 37.2 万平方米，总投资约 102 亿元，定位于中国电信推动“2+4+31+X+O”云网融合布局的重要节点和保障，是中国电信最高标准的智能算力园区。

2 月 28 日，江西省共青城市人民政府与腾讯云举行战略合作协议远程签约仪式。将共同打造一站式云上跨境产业生态园服务平台，借助金融科技能力打造跨境贸易的金融新基建和数字新连接，助力共青城打造全国首个百亿云上生态园。

2 月，我国首台具有完全自主知识产权的雪蜡车在在冬奥会上亮相，车内各种配套设施齐全，可实现 5G、8K 全媒体传输，一举打破了该领域长期被国外垄断的局面。

2 月，WAPI 产业联盟发布 TH6160 系列产品，这是首套全国产化、高安全、低功耗的 WAPI MCU（微控制单元）物联网终端模组。

2 月，广和通 5G Sub6 GHz 模组 FM160-EAU 成为首款完全取得 ANATEL 认证的 R16 模组。

2 月，中国联通联合华为在重庆长安汽车集团全球总部部署国内首个 5G+MEC 高可靠工业专网。

2 月，安徽移动携手华为，针对乡镇区域 5G 高质量覆盖专题，在合肥肥东县乡镇区域成功完成全国首个 MetaAAU 乡镇商用示范区。

2 月，天津移动积极响应国家“30-60”碳中和碳达峰政策，全面实施集团“C² 三能计划”，构建“三能六绿”发展模式，发布打造全国最大绿色 5G 极简站点示范城市计划及分享部署经验。

2 月，由国家能源集团雁宝能源宝日希勒露天煤矿技术人员自主操作的 JOUAV CW-25E 无人机进行交付验收测量，JOUAV CW-25E 无人机搭载国内首台高精度雷达测绘系统，成为国内高寒地区成功采用无人机雷达测量系统的煤矿。

三月

3 月 2 日，中兴通讯在 2022 年世界移动通信大会上发布全球首台精准 50G PON 样机，对推动 50G PON 的应用场景探索，以及 50G PON 技术发展及产业链成熟具有重要里程碑式意义。

3 月 4 日，冰雪盛会再度开幕，中国电信运用量子加密完成通信保障任务，实现了运营商量子加密对讲技术的首次亮相。

3 月 20 日，我国首个地铁北斗定位系统在北京地铁首都机场线开工建设，这是国内规模最大的室内空间导航定位系统，预计将于今年内建成。

3 月 28 日，我国自主设计生产的国产首台 8LP 双天车系统的 sorter（晶圆传输设备），取得终端客户认证。

3 月，中国移动联合中兴通讯，完成全国首个虚拟化 DPI 产品和边缘云组网下虚拟化 DPI 的实验室验证工作。

3 月，四川移动携手华为在成都市天府新区率先连片部署 MetaAAU 设备，对 MetaAAU 基站设备同时开通 4G 和 5G 网络进行验证，建成全国首个一网两用 5G 示范区，实现了 4G、5G 设备一体化同覆盖的极简网络。

3 月，北京邮电大学等单位共同研发建设了具有国际领先水平的 5G FR1 频段 MIMO OTA 终端性能测试系统，并于近期的 3GPP RAN4#101-bis-e 次会议上首批提交了完整的实验室信道验证结果，成为全球首批获得 3GPP 金机测试比对资格的 5G FR1 终端性能测试实验室。

3 月，湖北电信携手华为，在武汉市江汉区率先开展居民区合围解决方案示范区部署和验证。该示范区是中国电信全国首个居民区合围解决方案试点，实现了利用定制化路灯杆等资源建设杆宏站。

3 月，中国电信福建厦门分公司利用工业 5G 定制网技术，成功打造了全国首个半导体行业 5G 智能制造工厂，实现企业生产环境的快速部署、柔性制造，有效提升了企业智能制造水平，助力企业转型升级。

3 月，中兴通讯家庭网关 ZXHN F8648P 率先通过 Wi-Fi 联盟 EasyMesh™R3 认证，成为业界首款完成 EasyMesh™R3 认证的 PON ONT 产品。

3 月，浙江移动宁波分公司联合华为，在宁波慈溪观海卫医院完成基于 5G+MEC 的全国第一张医疗行业的 5G 双域专网开通，实现了 5G 与医疗行业的深度融合，标志着 5G 双域专网的进一步成熟。

四月

4 月 21 日，中国电信首款数字艺术品“半部电台”上线翼支付-麟翼数字艺术品专区。作为首款兼具中国电信红色历史传承和基于自研技术平台发行的数字艺术藏品，此次“半部电台”发行限量 1930 份。

4 月 26 日，中国电信集团有限公司在 5G 确定性网络产业联盟全员大会上，与 5G 确定性网络产业联盟、5G 应用产业方阵（5GAIA）以及多家产业伙伴共同发布《5G 电力虚拟专网网络安全白皮书》。

4 月 26 日，中国电信、中国联通全球率先在深圳、杭州、郑州、天津等城市，开通基于双方共建共享 5G 网络并实现互联互通的 5G 新通话超清视频语音通话服务（VoNR：Voice over New Radio）。

4 月 30 日，合肥本源量子计算科技有限责任公司正式发布首个国产量子芯片设计工业软件本源坤元，填补我国在此领域的空白。

4 月，清华大学团队首次实现通信距离达到 100 公里的量子直接通信新系统，这是目前世界上最长的量子直接通信距离，有助于实现无中继条件下城际量子直接通信。

4 月，由北京国际大数据交易所研发的北京数据托管服务平台正式投入使用，成为国内首个可支持企业数据跨境流通的数据托管服务平台。

4 月，三峡东岳庙数据中心建设项目一期工程全面竣工投产，这是国内首个大型绿色零碳数据中心。

4 月，福建高速集团率先启动、推广数字人民币高速公路全场景应用工作，完成全国首个数字人民币高速公路全场景应用。

4 月，国产自主研发的物理层兼容 UCIe 国际标准的 IP 解决方案“Innolink Chiplet”推出，这是国内首套跨工艺、跨封装的 Chiplet 连接解决方案。

4 月，中国移动在业界首发推出基于超级 SIM 卡的身份认证产品 ——SIM 数字身份，助力身份认证电子化，线下办事便捷化。

4 月，全国 5G-Advanced uRLLC 柔性产线首次通过验证，该验证 5G-A URLLC 极低时延、高可靠性以及 10 倍提升的连接密度，并且应用在汽车制造生产工艺上下料台、工具切换等十余项关键环节，成为我国首个 5G-A 柔性工厂应用试点。

五月

5 月 6 日，由中国能建浙江院设计的全球首条 35 千伏低频海底电缆在台州市大陈岛顺利入海。

5 月 9 日至 20 日，3GPP SA1 第 98e 次会议召开，由中国电信和法国 NOVAMINT 共同主导的“R19 Study on satellite access-Phase 3（卫星接入研究）”立项审议通过，这是中国电信在 3GPP 卫星领域的首个标准立项。

5 月 11 日 11 时 12 分，浙江移动宁波分公司与国网宁波供电公司、国网宁波市鄞州区供电公司、华为公司合作，实现国内首个基于源网荷协同控制的 5G + 分布式光伏电站参与电网调控的成功案例。

5 月 16 日，中国电信正式发布业内首款搭载量子安全通话产品的手机 —— 天翼 1 号 2022。该手机支持天翼量子高清密话，可对手机通话量子加密，实现量子通信级别的高安全、高保密。

5 月 17 日，工信部负责人在“2022 世界电信和信息社会日”大会上宣布，我国目前已建成 5G 基站近 160 万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设 5G 网络的国家。

5 月 17 日，中国电信举办云端发布会，发布了首款天翼量子高清密话产品。

5 月 17 日，中国电信在业内首次推出手机终端适老化指数，发布《中国电信手机终端适老化指引白皮书 2022 版》，向产业链发起智能终端适老化发展倡议。

5 月 19 日，济南、青岛国家级互联网骨干直联点建成开通仪式举行。山东省成为全国唯一一个拥有 2 个国家级直联点的“双枢纽”省份。

5 月 20 日凌晨，上海电信打通全球首个端到端带溯源能力的 VoWiFi 业务的 First Call，并实现了在现网模拟环境下的 VoLTE 和 VoWiFi 双向切换。

5 月 23 日，在维也纳举行的 FTTH Council 展会上，中兴通讯发布了业界首款支持 50G PON 和 Wi-Fi 7 的 ONU 原型机 ZXHN F9746Q。

5 月 23 日，后摩智能自主研发的业内首款存算一体大算力 AI 芯片成功点亮，并成功跑通智能驾驶算法模型。

5 月，福建移动、福建广电携手华为率先完成全国首个海洋场景 MetaAAU+SUL 上行增强示范区。福建移动通过 2.6G MetaAAU 连片建设实现宁德三都澳样板区域的连续覆盖，相比传统 AAU 方案，在相同发射功率场景下，上下行覆盖提升约 2dB，上下行边缘平均速率提升 20%~30%，可实现海陆同网同速同体验的目标。

5 月，广西电信联合中兴通讯在南宁完成业界首个 5G 基站视频业务识别及智能保障的验证。

5 月，广东联通在大湾区积极打造“感知优、能耗低”的双频 5G 网络，携手中兴通讯率先将国内首个双频 5G 智能节能方案落地中山。

5 月，上海电信携手华为在沪完成针对弱覆盖居民区的全国首批 10 个 2.1GHz 8T8R 5G 商用站点部署。站点位于闵行区虹桥机场西北 2 公里处的华漕镇，该区域主要由居民区、商铺、学校等典型深度覆盖场景构成。

5 月，由烽火通信与中国联通共同合作完成的国内首个 100G C+L 示范工程在湖北成功开通。该示范工程起于武汉，途经仙桃、潜江、荆州、枝江，止于宜昌，全程 453 公里。

5 月，广东联通携手华为在广州番禺率先开展 5G 分布式居民区解决方案（DRS：Distributed Residential Solution）创新验证，面向高楼和城中村的住户带来 5G 泛在千兆的快叻体验。

5 月，广东电信携手中兴通讯创新实现国内首个 2.1G DAS+3.5G QCell 异频组网。

5 月，国网宁波供电公司与宁波移动、华为公司成立联合工作组，建成了全国首个地市级最大规模 5G 电力硬切片虚拟专网。

六月

6 月 1 日，《广州市数字经济促进条例》正式施行。这是国内出台的首部城市数字经济地方性法规。

6 月 4 日，南方电网海南电网公司 110 千伏 5G 移动变电站顺利接入海口 110 千伏桂林洋站并送电成功。这是国内首次利用 5G 网络实现移动变电站无线安全接入，也是海南首次完整成套应用 110 千伏移动变电站。

6 月 6 日，中国移动携手华为等产业伙伴发布了全球首批 5G-Advanced 端到端产业样板及《5G-Advanced 新能力与产业发展白皮书》。

6 月 8 日，中国铁塔协同浙江当地运营商累计建成 5G 基站 12.16 万个，承接了 2.5 亿平方米的 5G 室内覆盖任务，助力浙江在全国率先实现乡镇 5G 网络优质覆盖和行政村 5G 网络基本覆盖，成为全国 5G 建设速度最快的省份。

6 月 9 日，3GPP RAN 第 96 次会议闭幕，宣布冻结了 3GPP R17 标准。

6 月 14 日凌晨，上海电信在现网环境下，具备端到端带溯源能力的 VoWiFi 业务的全球“First Call”打通，标志着中国电信 VoWiFi 已经具备试商用条件。这是上海电信打通的全球首个家用 WiFi 电话。

6 月 14 日，在中国信息通信研究院联合中国通信标准化协会举办的“2022 云边协同大会”上，腾讯云和中国信通院云大所共同发布了《分布式云发展白皮书（2022 年）》。

6 月 16 日，山东通信业 5G 科普与应用体验厅在济南建成。展厅占地 300 多平方米，以视频演示、实物展示等方式开展科普宣传，突出社会性、群众性、开放性，强调互动体验。这是国内首家政府主管部门牵头、集行业力量共同建设的 5G 展厅。

6 月 20 日，中兴通讯发布业界首款笔记本型云电脑 W600D。云电脑 W600D 具有极简便携、强劲性能、安全可靠等特点，可满足企业办公、移动办公、家庭娱乐等场景需求。

6 月 21 日，中国移动发布《中国移动 6G 网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G 总体架构设计。这是业界首次提出的系统化的 6G 网络架构设计。

6 月 21 日，紫光展锐联合北京鹏鹄物宇科技，率先完成全球首个基于 R17 IoT NTN 标准的 5G 卫星物联网上星实测。本次测试采用的卫星物联网终端基于紫光展锐 IoT NTN 芯片开发，通过 L 波段卫星，在预商用基站上完成了通信组网测试并实现数据传输。

6 月 22 日，中国电信在业内率先发布《中国电信 5G 混合专网增强架构白皮书》，这标志着中国电信在 C-IWF (Customized-InterWorking Function，定制化信令互通网关) 架构自主创新和研发方面取得重大突破。

6 月 24 日，中国移动研究院无线与终端技术研究所和中国移动物联网公司智能模组部联合发布了业内首款 NB-IoT 网络智能检测工具。该产品小巧便携、界面简洁、功能强大、无操作门槛，提供了智能网络检测和高效问题分析的新方法。

6 月 24 日，我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心、中国电子、普华基础软件等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。

6 月 27 日，中国广电 5G 网络服务启动仪式在北京举行。北京广电 192 号段全国首批放号。

6 月 30 日，中国移动已建成全球最大规模的 SPN 网络，包括更确定的带宽、稳定的低时延、更智能的数智服务体验等优势，为客户提供组网和算力输送的全新业务体验。

6 月 30 日，中国移动携手高通技术公司，成功实现并展示了业内首个基于 5G 切片的端边协同 XR，为 5G 切片技术在 XR 领域的应用和创新开启了全新篇章。

6 月，广西移动携手中兴通讯在桂林 OTN 本地网完成了全国首个 OTN 光缆故障精准地理定位功能验证。

6 月，由中国电信马鞍山分公司建设的宝武集团姑山矿井下 5G 通讯人员定位项目已顺利交付，该项目是 5G 定位技术在智慧矿山领域的全国首次商用。

6 月，由山西移动打造的物联网融合创新平台，在高河井下成功测试 5G“first call”，开通全国首个矿用“5G 新通话”管理应用。

6 月，中国移动研究院、中国移动政企事业部联合京信网络、东土科技，发布业界首个 5G 云化工业基站并完成端到端验证。

6 月，国际标准化组织 IETF 召开 IESG (Internet Engineering Steering Group 互联网工程指导组) 会议，致力于研究基于源地址认证来增强未来互联网体系架构中可信问题的 SAVNET (Source Address Validation in Intra-domain and Inter-domain Networks) 工作组正式成立。中国电信王爱俊成功入选该工作组主席，这是中国电信在 IETF 的第一个工作组主席。

6 月，河北联通携手中兴通讯，在联通营业厅完成业界首个针对 2C 场景的 3.5G 室分 QCell 二级极简架构创新方案商用。

6 月，宁德时代在华为、中国移动等伙伴的支持下，已建成全国覆盖面积最大的 5G 企业专网，总覆盖面积超 500 万平方米，横跨福建、江苏、四川等六个省份、七大基地。

6 月，河北移动携手中兴通讯，打造业界首个 RAN+CN 跨域联合编排方案，在多类型终端通过 CPE 接入 5G 网络的场景下，创新性基于无线侧 NodeEngine 以及核心网 PCF 协同实现 QoS 流的自动拆分及精准保障。

6 月，扬州电信和中兴通讯提出了 5G 室内外协同异频组网创新方案，完成测试验证并规模商用部署，这是全国首个 5G 室内外异频协同方案验证及规模商用。

6 月，北京移动 4G / 5G 信号全面覆盖亚洲最大的铁路枢纽客站 —— 北京丰台站，每小时最多可容纳 14000 人同时候车，首次将高铁普速双层车场重叠布置，成为亚洲最大铁路枢纽客站。

6 月，在由中国通信标准化协会等单位主办的“2022 云原生产业大会”上，国内首个《云原生产品目录》正式公布。

6 月，大连市医保部门组建上线全国首个医保经办无线专网。该专网用户终端采用无线接入方式，无需连接互联网，经办人员只要随身携带无线专网卡，即可通过电脑、Pad、手机等移动设备，安全登录医保“云”平台，实现医保全项业务“移动”办理。

6 月，浙江移动携手中兴通讯完成国内首个“CDN+CMNET”算网协同方案现网试点，充分验了“CDN+CMNET”方案在全局负载均衡调度、CMNET 网络控制器与 CDN 调度系统对接、网络质量调度、视频内容分发等方面的可商用性。

6 月，国家电力投资集团有限公司碳普惠平台“低碳 e 点”2.0 版正式面向社会发布。“低碳 e 点”平台是全国首个央企碳普惠平台，由腾讯提供助力升级后的 2.0 版，旨在打造数字化、功能齐全、生态环保、特色鲜明的低碳生活社区。