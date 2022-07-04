生存恐怖冒险游戏《The Chant》预告发布，秋季登陆主机 / PC

IT之家 7 月 4 日消息，今天，索尼 Playstation 发布了《The Chant》故事预告片，该作将在秋季推出，登陆 PS5、Xbox Series X|S 和 PC 端。

游戏介绍：

一场灵魂噩梦



这是一款单人第三人称恐怖动作冒险游戏，故事就发生在一座荒岛的灵魂静修之中。在一个宁静的周末，一次群体吟诵打开了暗界 —— 一个充满了专门吞噬负能量的恐怖迷幻位面 —— 它将一切化为了一场恐怖之旅。你需要与反复出现的角色们进行互动，理清岛屿的复杂历史脉络，并见证有关宇宙的恐怖启示。只有你才能击退这些生物、规劝那些幸存者们，并弄清一个来自 1970 年代邪教遗产的一切从而逆转这场仪式。



探索一座充满了宇宙恐怖之物的岛屿



在其他静修成员慢慢被其自身的负能量所吞噬的过程中与其进行互动。在理清这座岛的诡异历史的过程中，从一大批自暗界而来的棱镜生物和邪教徒的魔爪中幸存下来。



战斗还是逃避



你必须选择属于自己的战斗，并使用灵魂武器和能力幸存下来。收集、制作并管理你的资源从而在短兵相接中寻得一线生机 —— 或屈服于恐惧然后逃跑。



精神、身体与灵魂



平衡就是一切。强化你的精神来对抗恐怖和畏惧；保护你的身体免遭物理层面的威胁；提升你的灵魂力来进行冥想并获得超自然能力。



现代迷幻恐怖



灵感取自 1970 年代的迷幻恐怖，本作将为玩家带来一片五光十色的大陆，以及由广受赞誉的作曲家 Paul Ruskay 所制作的电子摇滚风格配乐。