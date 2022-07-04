黑龙江产业振兴行动计划出炉：积极拓展先进传感器、集成电路等上下游产业链条

作者： 小如

今年 6 月，《黑龙江省产业振兴行动计划（2022—2026 年）》（以下简称《行动计划》）印发，提出到 2026 年，黑龙江产业技术创新能力明显增强，产业基础高级化、产业链现代化水平显著提升，并着力打造数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计等经济发展新引擎。

《行动计划》指出，把握数字经济发展趋势和规律，打造数字经济新“蓝海”。2025 年，全省数字经济核心增加值占 GDP 比重达到 10% 以。突出数字经济科技创新。依托哈大齐自主创新示范区等创新载体，搭建人工智能、新型传感器等创新平台，超前部署人工智能、数字孪生、元宇宙、区块链等重大项目，开展应用技术攻关。

此外，《行动计划》还提出，构建多点支撑产业发展格局，推动电子信息制造产业跨越式发展。以工业应用和消费需求为牵引，加快电子信息制造产业补链延链强链，强化招商引资，积极发展电子设备及电子元件、器件、仪器、仪表等产业，推动产业集群化、特色化、高端化发展。加快发展新型电子元器件等制造业。

依托哈尔滨中能、科友半导体、博睿创富、中电科 49 所等国内领先企业，加强电子元器件及专用材料关键技术研制，加快发展单晶硅、电子陶瓷、压电晶体与薄膜材料、锂离子嵌入材料等电子信息材料研发产业化。

积极拓展先进传感器、集成电路、电子材料等上下游产业链条，积极引进国内电子信息芯片及整机制造领军企业，重点发展计算芯片、存储芯片、国产自主可控芯片等电子元器件及机电元器件，建设电子元器件制造业研发基地和产业集群。做大做强电子专业设备制造业。

推动威帝电子、天有为等重点企业与哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨理工大学等高校开展产业合作，推进专用电子元器件功能集成和规模化应用，积极引进电子产品制造商，发展国产自主可控的商用服务器、台式计算机、涉密计算机等整机生产制造总装。

加快电子雷达、电子测量仪器、电子工业专业设备等产品上下游产业链配套、先进制造工艺研发和生产能力升级。到 2025 年，全省打造形成 5 大重点产业链，电子信息制造及配套产业营业收入达到 500 亿元，2026 年实现更高质量发展。