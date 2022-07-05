特斯拉展示太阳能电池板拖车，带有星链天线

IT之家 7 月 5 日消息，特斯拉在德国的一个博览会上展示了一个太阳能增程器拖车，带有 SpaceX 的星链互联网卫星系统。

IT之家了解到，随着电动汽车的效率越来越高，许多人开始考虑在电动汽车上添加太阳能电池板以延长续航能力的可能性。Aptera、Sono 和 Lightyear 等公司已经在涉及使用嵌入式太阳能电池的超高效车辆的项目上取得了一些成功。

但当涉及到全尺寸的电动汽车时，太阳能电池板并没有那么受欢迎，因为太阳能效率较低，并不能增加多少续航。

然而，许多电动车主一直在考虑增加可部署的太阳能电池板，作为便携式独立充电解决方案，可以延长其电动车的续航能力。本周在德国汉诺威举行的 IdeenExpo 展会上，特斯拉就展示了一个为拖车配备可部署的太阳能电池板的系统。

这个太阳能增程器拖车还配备了 SpaceX 的 Starlink 卫星互联网天线。Starlink 最近更新了其系统，其终端可以在移动的车辆中使用。

如果这些都是 300W 的电池板，那么最大输出功率将是 2.7kW，展开时每天可增加的续航里程将少于 50 英里（约 80.47 公里），折叠起来时则只有三分之一。

目前还不清楚为什么特斯拉打造了这个拖车并在展会上展示，但预计不会很快向公众出售。