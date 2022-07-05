英特尔 13 代酷睿桌面处理器 PPT 曝光：确认更多核心 / 缓存，支持 DDR5-5600 内存

IT之家 7 月 5 日消息，今天，Intel 吧 / Chiphell 网友曝光了一张似乎是英特尔渠道会议上的 PPT 照片，该 PPT 介绍了英特尔即将发布的 13 代酷睿及其芯片组的信息。

如上图所示，13 代酷睿将拥有更多的核心数量和 L2 / L3 缓存，新增 DDR5-5600 内存支持，同样支持 DDR4-3200 内存。CPU 和内存拥有加强的超频能力。CPU 拥有 16 条 PCIe 5.0 通道以及 4 条 PCIe 4.0 通道。芯片组 PCH 支持 PCIe 4.0 通道，增加独立的 Maple Ridge 雷电 4 / USB4 模块。

IT之家了解到，英特尔 13 代酷睿将于下半年发布，英特尔现已确认该系列处理器将采用 Intel 7 工艺，两位数性能提升，最高 24 核 32 线程，即 8 大核 + 16 小核，拥有增强的超频功能，与 12 代酷睿平台兼容。英特尔合作厂商也会同步发布 Z790 主板，B760 和 H710 系列主板可能会在明年推出。

据报道，13 代酷睿将支持 ETVB 超频模式，在该超频模式下，13 代酷睿 Raptor Lake 可能会有一个型号，其睿频时钟速度高达 6 GHz。