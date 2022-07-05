国芯科技：研发的量子密码卡近日内部测试成功

集微网消息，7 月 5 日，国芯科技公告称，公司与参股公司合肥硅臻联合研发的量子密码卡于近日在公司内部测试中获得成功。

据悉，公司和合肥硅臻合作成功研发的量子密码卡产品是基于公司 CCP903T 高性能密码芯片和合肥硅臻 QRNG25SPI 量子随机数发生器模组设计的一款高速量子密码卡。CCP903T 高性能密码芯片是公司自主研发设计并实现全国产化生产的密码安全芯片，内部以 C*CORE C9000 CPU 为核心，集成各种高速密码算法引擎、安全防护机制、高速通信接口等，通过国家密码管理局二级密码安全芯片的安全认证。

公告显示，合肥硅臻 QRNG25SPI 量子随机数发生器模组是近期被国家密码管理局商用密码检测中心测试通过的基于量子集成光芯片研制的量产化量子随机数发生器模组。量子密码卡遵循国家密码管理局关于 PCI 密码卡的相关技术规范要求进行设计，支持 PCIE X4、USB OTG 和 UART 等外置硬件接口，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 和 SM6 等国密算法以及 AES、DES、RSA 和 SHA 等密码算法。功能包含数字签名 / 验证、非对称 / 对称加解密、数据完整性校验、量子随机数生成、密钥生成和安全管理等。

据悉，量子密码卡支持最高 7Gbps 的数据加密性能，保证了敏感数据的机密性、真实性、完整性和抗抵赖性。产品支持 Windows、Linux 以及多种国产主流操作系统，能够为各类 CPU 平台提供多线程、多进程和多卡并行处理的高速密码运算服务。可广泛应用于密码机、签名 / 验证服务器、安全网关 / 防火墙等安全设备以及金融、物联网、工业控制、可信计算和国家重大需求等领域。

国芯科技称，本次新产品研发成功后，公司和合肥硅臻将共同将该量子密码卡新产品进行生产和市场销售。公司将会以向参股公司合肥硅臻采购 QRNG25SPI 量子随机数发生器模组的模式生产和销售新产品，合肥硅臻将会以向公司采购 CCP903T 高性能密码芯片的模式生产和销售新产品。双方将紧密合作，利用各自在量子应用和信息安全等领域的资源优势扩大各自的产品线及销售对象，该新产品销售利润归各自所有。

随着该款新产品成功研发，填补了国芯科技该类产品的空白，丰富了公司的产品线，是国内厂商中较早布局的企业之一。公司将聚焦量子技术与商用安全产品的结合，积极应用并推广采用量子技术加强信息安全保护的产品，对公司未来信息安全业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。