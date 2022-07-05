印度执法局突击搜查 vivo 公司

凤凰网科技讯 北京时间 7 月 5 日消息，消息人士透露，印度金融犯罪打击机构周二突击搜查了 vivo 办公室，据当地媒体报道，执法局的搜查是涉嫌洗钱调查的一部分。截至发稿，vivo 未对此事回应。

据悉，执法局在印度全国范围内对 vivo 及其相关公司多达 44 处地点进行搜查，搜查的依据是《防洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act）。

5 月 31 日，有报道称印度正在调查中兴和 vivo 在印度的子公司，印度企业事务部表示收到了匿名来源的举报，称中兴和 vivo 存在包括欺诈在内的违规行为。

对此，外交部发言人赵立坚曾表示，中方正在密切关注此事，中方一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益，印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

自 2020 年以来，印度加强了对中国公司的审查，禁止了 200 多款由中企提供服务的移动应用程序，包括阿里的速卖通、字节跳动的 TikTok、腾讯的 wechat 等等。

2021 年 12 月，印度对小米、OPPO 和一加等手机厂家进行突击税务检查。

2022 年 1 月，印度财政部对小米开出了 5.6 亿人民币的“天价税单”。

5 月，印度财政部再对小米出手，以涉嫌违反外汇法为名，扣押小米印度公司银行账户中 555.1 亿卢比资产，随后又解冻。