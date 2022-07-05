消息称日本最大公用事业公司“东京电力”准备竞购东芝

新浪科技讯 北京时间 7 月 5 日晚间消息，据报道，知情人士今日称，日本最大的公用事业公司“东京电力公司”（Tokyo Electric Power）正考虑加入其他“竞购联盟”，共同竞购东芝公司。

之前，由日本政府支持的投资基金“日本投资公司”（Japan Investment Corp）和日本私募股权投资公司“日本产业合作伙伴”（Japan Industrial Partners）已结成联盟，一起竞购东芝。

“日本投资公司”和“日本产业合作伙伴”之所以结成联盟，是因为他们各自没有足够的资金。知情人士今日称，“东京电力公司”正考虑加入到这一联盟，以共同竞购东芝。

知情人士称，“东京电力公司”主要希望获得东芝的核电业务。另外，在“东京电力公司”之前，已有外国基金与“日本投资公司”进行了接触，希望加入竞购。

目前尚不清楚，“日本投资公司”和“日本产业合作伙伴”联盟会选择哪一家作为其合作伙伴，或者是否拒绝其他第三方的加入。

对此，“日本投资公司”和“日本产业合作伙伴”拒绝发表评论；而“东京电力公司”发言人称，该公司没有向东芝提交竞购建议书，但并未说明是否与“日本投资公司”和“日本产业合作伙伴”存在潜在合作关系。

东芝上月初曾表示，已收到 10 份来自其他公司的投资提议。其中，8 份为私有化提议；而另外两项是关于资本和业务联盟的（东芝将继续保持上市状态）。

当时有知情人士称，KKR、黑石集团（Blackstone）、贝恩资本（Bain Capital）和 Brookfield 资产管理公司正考虑竞购东芝。此外，“日本投资公司”、“日本产业合作伙伴”和北极星资本集团（PCG）等日本公司，也在考虑参与竞购。

6 月 29 有报道称，私募巨头 KKR 对收购东芝失去了热情，正在退出角逐。