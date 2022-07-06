周二收盘科技大盘普涨， “蔚小理”特斯拉等新能源汽车集体上涨

北京时间 7 月 6 日消息，投资者对全球性经济衰退的担忧加剧，美股涨跌不一，大盘科技股拉动纳指涨超 1.7%，国债收益率走低推动科技股上涨。美国 WTI 原油重挫逾 8% 跌破 100 美元。摩根士丹利预测美国经济放缓程度将比预期更严重。高盛预计未来两年美国经济衰退的可能性约为 50%。

截至收盘，道指跌 129.44 点，跌幅为 0.42%，报收 30967.82 点；标普 500 指数涨 6.06 点，涨幅为 0.16%，报收 3831.39 点；纳指涨 194.39 点，涨幅为 1.75%，报收 11322.24 点。

中概股中大多数主要科技股上涨，新能源汽车股普涨，其中蔚来涨近 4%，小鹏汽车和理想汽车均涨超 6%，纳斯达克中国金龙指数收涨 1.47%。

中网载线涨近 41%，优信涨超 24%，新东方、每日优鲜涨超 11%，图森未来、万物新生、达达集团涨超 8%，小鹏汽车、理想汽车、富途控股、虎牙、怪兽充电涨超 6%，老虎证券、满帮涨超 5%，好未来、叮咚买菜涨超 4%，蔚来汽车涨近 4%，哔哩哔哩、阿里巴巴、迅雷、网易有道、寺库、百世集团、荔枝涨超 3%，云米科技涨近 3%，爱奇艺、拼多多、腾讯音乐、金山云、中通、新氧涨超 2%，百度、微美全息涨近 2%，BOSS 直聘、高途涨超 1%。

名创优品跌超 8%，携程跌超 6%，搜狐、一起教育、雾芯科技跌超 5%，小牛电动跌近 5%，途牛跌超 4%，知乎、陆金所控股跌超 3%，36 氪、腾讯 ADR 跌近 3%，京东跌近 2%，贝壳、网易、汽车之家、蘑菇街、人人公司跌超 1%。

▼ 美国主要科技巨头全线上涨：

▼ 中国主要科技股大多数上涨：

中概股股价



▲ 上涨的其他中概股

▲ 下跌的其他中概股

腾讯是贝壳第二大股东，持股比例为 11%

市值约 230 亿美元的贝壳算是一家大公司了。Z&Z Trust 是贝壳第一大股东，持股比例为 23%；持股比例分别为 11% 和 4.8% 的腾讯和董事长彭永东是第二、三大股东。数据还显示，前八大股东持股比例超过半数。

▲ 内部人士在贝壳的持股比例为 8.7%

最新数据显示，内部人士持有的贝壳股票价值 20 亿美元，持股比例为 8.7%；普通公众在贝壳中的持股比例为 19%，对公司政策有相当大影响；私募投资公司持有贝壳 24% 的股票；上市公司持有贝壳 11% 的股票，它们可能属于战略持股，与贝壳业务可能相近或有合作关系。

两大因素推动 6 月理想汽车股价逆势上涨 52.8%

标普全球市场财智的数据显示，6 月份标普指数下跌 8.4%，理想汽车股价却逆势上涨 52.8%。通常情况下，中国电动汽车厂商会在每月 1 日发布上个月的交付量，也为当月股价表现定调。理想汽车 6 月 1 日公告称，5 月份交付量同比增长 166%，环比增长 176%，证明中国制造业已复苏。数据还显示，5 月份理想汽车交付量增速高于蔚来、小鹏汽车。

▲ 理想 L9 3 天订单超过 3 万辆

6 月末，理想汽车公布了新款车型理想 L9，价格只有奔驰和宝马同类车型的一半。花旗银行分析师杰夫・钟（Jeff Chung）随即将其目标股价由 26.8 美元上调至 58.6 美元。发布 3 天内，理想 L9 订单就超过 3 万辆。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

特斯拉 Q2 交付量低于预期，华尔街怎么看？

特斯拉周末发布低于预期的汽车交付量后，多名华尔街分析师下调了对其业绩的预期。摩根大通分析师瑞恩・布林克曼（Ryan Brinkman）以交付量“远低于”第一季度和预期为由，下调了对特斯拉第二季度和全年的每股收益预期，“上海工厂产量下降，是特斯拉交付量下跌的最大原因，特斯拉的执行问题也影响了柏林和奥斯汀工厂的生产”。

▲ 6 月产量创记录，表明特斯拉上海工厂生产恢复

高盛分析师马克・德兰尼（Mark Delaney）表示，“6 月份创记录的产量表明，上海工厂的生产在快速恢复，柏林和奥斯汀工厂的生产也取得了进展。”他还以下跌的交付量和汽车毛利率为由下调对特斯拉第二季度每股收益的预期。CFRA 等机构也下调了对特斯拉业绩的预期。

华尔街分析师：苹果打破惯例，今年 iPhone 不会有“大修”

投资公司 Loop Capital Markets 分析师约翰・多诺万（John Donovan）日前发布投资报告称，苹果今年将跳过隔年对 iPhone 设计“大修”的惯例，这意味着今年发布的 iPhone 14 将是 iPhone 连续第二年“小修”。他说，iPhone 14 将是“又一款 S 升级产品”。彭博社周日刊文称，低配版 iPhone 14 将配置去年的 A15 芯片，只有高配版才会配置 A16 芯片。

▲ 低配版 iPhone 14 仍将配置去年的 A15 芯片

多诺万称，显而易见的是，苹果的重心转向 iPhone 15，“iPhone 14 将是当前设计的第三款产品，鉴于毫米波、AI、3D 感知、机器学习等技术没有取得长足进展，所有迹象都表明苹果将 iPhone 15 作为救星”。