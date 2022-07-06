NASA 前副局长批评 SpaceX“兄弟文化”：不解决将失去领先优势

北京时间 7 月 6 日消息，美国宇航局 (NASA) 前副局长洛丽・加弗 (Lori Garver) 向 SpaceX 发出警告称，如果不解决“兄弟文化”，SpaceX 可能难以招募和维持其员工队伍。

“这些火箭不会自己制造，最优秀、最聪明的人不会容忍那些真正让他们分心的行为，”加弗在接受采访时称，“过去，兄弟文化能够取得成功是因为大多数工程师是白人男性。现在情况已经不同了，我们绝对受益于新来者，各种观点。”

加弗表示，她对于听到有员工担心 SpaceX 职场文化的报道感到失望。上月，SpaceX 员工给公司总裁格温・肖特韦尔 (Gwynne Shotwell) 写了一封信批评埃隆・马斯克 (Elon Musk)，认为他的行为是“经常让人分心和尴尬的根源”。但是第二天，有报道称，SpaceX 已经解雇了几名帮助组织这封信的员工。

加弗的回忆录《逃离地心引力：我对改变 NASA 和开启新太空时代的探索》在上月出版。她在书中表示，尽管 SpaceX 受到 NASA 的批评，她仍然支持马斯克和 SpaceX。“SpaceX 遥遥领先，跑在了任意竞争对手的前面，包括所有大型航空公司，”加弗称，“对我来说，这既美妙又可怕。”

她认为，如果像 SpaceX 这样的公司不开始解决性别歧视问题，“他们将失去劳动力”。