早期测试不成功，消息称 TikTok 准备放弃在欧美市场拓展直播带货项目

7 月 6 日消息，由于早期测试并不成功，热门短视频平台 TikTok 准备放弃在美国和欧洲市场拓展直播带货项目。

据报道，自去年年底以来，TikTok 一直在英国市场测试直播带货功能，去年 12 月启动了名为“On Trend”的多品牌活动。但这些直播带货活动并没有吸引大量观众，也没有为相应产品带来太多销量，一些参与 TikTok 早期直播带货项目的主播已经完全退出。此前，TikTok 一直计划在德国、法国、意大利和西班牙等欧洲市场推出直播带货功能，并希望今年晚些时候在美国市场上线直播带货，但现在公司方面表示，目前只专注于在英国市场推广直播带货功能。

TikTok 的直播带货模式在亚洲的几个市场更加成熟。由视频创作者和网红主播主导的直播带货功能对 TikTok 母公司字节跳动来说是一项巨大的业务。字节跳动旗下短视频平台抖音就见证了直播带货如何为零售商、视频创作者和平台等引来大量业务。

但到目前为止，这种线上电子商务模式并不是适用于所有市场。QVC 和家庭电视购物曾在美国市场取得巨大成功，也有越来越多的用户通过 Instagram、TikTok 和 YouTube 购买产品，但许多平台试水的直播带货功能都没有取得成功。但随着社交购物模式的持续发展，各大平台都在为成为消费者的主要购物场所而开展激烈竞争。

就 TikTok 而言，有大量用户在平台上花费时间和金钱，因此其花大力气投入直播带货的想法也毋庸置疑。一年多来，公司一直在开发和测试各种购物体验功能，目前正在印尼测试应用程序中的 TikTok 购物功能。如果说有哪家公司能在亚洲以外的市场成功实现直播社交购物，那很可能就是 TikTok。