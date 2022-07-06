推特起诉印度政府滥用权力

北京时间 7 月 6 日早间消息，据报道，当地时间周二，Twitter 首次在法庭上对印度政府要求屏蔽平台内容和帐号的指令做出挑战。Twitter 表示，一些指令的要求是过度的，也超出了相关官员的法律权限。

印度政府与社交媒体平台之间的斗争正在继续，而 Twitter 此次的法律行动可能是一个试金石。去年，印度政府获得了更大的权力，以要求科技公司打击不当内容。

两名知情人士表示，在 Twitter 决定挑战印度政府的指令之前，印度政府官员曾威胁，对 Twitter 驻新德里的合规官提起刑事诉讼。消息称，印度政府还警告，如果 Twitter 不遵守指令屏蔽相关内容，Twitter 作为平台而不是发行商的地位认定，以及随之而来的豁免权可能会被剥夺。

在周二下午向印度卡塔纳克邦高等法院提交的文件中，Twitter 认为，这些内容屏蔽指令是不成比例的，也是过度的。

印度的《信息技术法》2021 年修正案要求社交媒体公司任命合规官。如果公司未能遵守政府的内容屏蔽指令，该合规官最高可被判处 7 年监禁，并遭到罚款。

印度数字自由组织“互联网自由基金会”政策负责人普拉迪克・瓦格雷（Prateek Waghre）表示：“修正案增加了国内员工的个人责任。因此，当收到指令的公司考虑如何回应时，现在肯定会有额外的因素在起作用。”

2021 年的修正案规定，政府可以基于印度的主权、国防和安全、外交关系、公共秩序利益，以及“防止煽动实施任何可识别的罪行”，而要求平台屏蔽内容。

Twitter 和印度负责社交媒体的电子和信息化部拒绝对此置评。

最近几周，印度的活动人士批评 Twitter 缺乏对言论自由的承诺。此前，该公司在印度政府的指令下屏蔽了一系列的内容和帐号。在具体操作中，Twitter 会对印度用户屏蔽某些内容，而印度用户在查看这些内容时看到的是内容被屏蔽通知。

Twitter 有时也会拒绝印度政府的要求。在 2021 年 2 月印度农民抗议新的农业法期间，印度政府下令要求 Twitter 屏蔽一些有影响力的帐号。Twitter 最初遵守了印度政府的要求，但随后恢复了许多记者和活动人士的帐号。

了解 Twitter 此次提交的法律文件的人士表示，Twitter 此前收到指令，要求屏蔽不符合法律规定的内容，包含政治性、批评性或新闻性内容。他们拒绝透露进一步的细节。

他们还表示，Twitter 正在寻求司法评估，这可能会推翻印度政府的内容屏蔽指令，并要求政府澄清发出这些指令的理由。