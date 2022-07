10 月起，微软将不再为 Games with Gold 用户提供免费 Xbox 360 游戏

IT之家 7 月 6 日消息,据 TheVerge 消息,微软计划在今年 10 月份后不再为 Games with Gold 计划用户提供免费的 Xbox 360 游戏。

微软向 Xbox Live Gold 订阅者发送的邮件称,“我们已经达到了将 Xbox 360 游戏纳入 Games with Gold 计划能力极限“。值得一提的是,本次更改不会影响玩家在 10 月前下载或兑换的 Xbox 360 游戏。无论是否继续订阅 Games with Gold,此前玩家已获得的 Xbox 360 游戏都将保存在玩家的 Xbox 账户中。并且 Games with Gold 计划每个月都将继续提供 Xbox One 游戏和独家优惠。

以下是微软发给 Xbox Live Gold 用户的邮件全文:

从 2022 年 10 月 1 日起,通过 Games with Gold 向 Xbox Game Pass Ultimate 和 Xbox Live Gold 会员提供的每月游戏将不再包括 Xbox 360 游戏。 我们已经达到了将 Xbox 360 游戏带入目录的能力极限;但是,Games with Gold 将继续提供令人兴奋的 Xbox One 游戏和每月的独家优惠。 这不会影响你在 2022 年 10 月之前下载的任何 Xbox 360 游戏。在那之前,你通过 Games with Gold 兑换的任何 Xbox 360 游戏都可以在你的 Xbox 账户中保留,无论你是否继续订阅。 感谢你作为一个忠诚的会员。 Xbox 团队

去年,微软的 Xbox 向后兼容计划带着 76 款新游戏短暂回归,但该公司明确表示," 由于许可、法律和技术限制,我们将经典游戏带到新主机的数量已经达到极限“。TheVerge 认为,这可能是微软将不再为 Games with Gold 计划提供免费 Xbox 360 游戏的原因之一。

IT之家了解到,Games with Gold 于 2013 年推出,该服务是 Xbox Live Gold 和 Xbox Game Pass Ultimate 订阅者的每月福利。每个月微软都会挑选 Xbox 360 游戏供用户免费游玩,并且这些游戏在 Xbox Series X / S 和 Xbox One 主机上都完全兼容。