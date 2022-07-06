SE 公布新作《北欧女神：极乐世界》宣传片，将于 9 月 29 日登陆 PS4/5 平台

IT之家 7 月 6 日消息，昨日，有用户曝光了 SE 新作《北欧女神：极乐世界 (Elysium)》宣传片与发售日期。

今日，《北欧女神：极乐世界》宣传片正式公布，本作将于 9 月 29 日登陆 PS4、PS5 平台，11 月 12 日登陆 Steam 平台，自带中文，预购价 398 元，豪华版 428 元；而《北欧女神 蕾娜斯》也将于 9 月 29 日移植 PS4、PS5 平台。

IT之家了解到，《北欧女神 极乐世界》为《北欧女神》系列的最新作品，以北欧神话为主题，并用独特的世界观描绘了“人类的死亡”和“诸神的存在”。

《北欧女神 极乐世界》是一款动作角色扮演游戏，包含史诗剧情、优美环境，以及结合策略、动作和独特连续技系统的全新快节奏战斗系统，保证能挑战玩家的思考和反应能力，而且本作还是该系列的第一款动作 RPG，战斗不仅保留了玩家熟悉的必杀技和连击系统等，也进化得更加立体且速度感十足，而且还有诸多樱庭统名曲。

本作游戏背景设定在遥远的过去，当时的世界被诸神黄昏这个末日阴霾所笼罩。全能之父用他最后的力量创造出了一个救赎使者，这位孤独的女武神将成为这个绝望世界的救星。这位英勇战士降临化为废墟的大地后，她遭遇了许多挑战…… 并发现这场即将来临的灾难背后隐藏的真相。

游戏简介：SE 《北欧女神》系列动作 RPG 新作。在很久很久以前，由于末日的宿命“诸神的黄昏”，世界曾濒临毁灭的危机。主宰万物的主神奥丁，用所剩无几的力量创造了“救赎的使徒瓦尔基里”，将世界的命运托付于她。