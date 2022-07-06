我国“慧眼”卫星再次刷新直接测量宇宙最强磁场纪录

IT之家 7 月 6 日消息，据中国科学院高能物理研究所网站，中子星是宇宙中具有最强磁场的天体，对其 X 射线能谱的回旋吸收线的探测是目前直接测量中子星表面磁场的唯一方法。最近，“慧眼”卫星团队在编号为 Swift J0243.6+6124 的中子星 X 射线双星发现了能量高达 146 千电子伏的回旋吸收线，对应超过 16 亿特斯拉的中子星表面磁场，继 2020 年直接测量到约 10 亿特斯拉的宇宙最强磁场之后，再次大幅度刷新了最高能量回旋吸收线和宇宙最强磁场直接测量的世界纪录。该项研究工作主要由中国科学院高能物理研究所（IHEP）与德国图宾根大学（The University of Tübingen）合作完成，近日在国际著名期刊《Astrophysical Journal Letters（ApJL）》（天体物理杂志通讯）在线发表。

▲ 慧眼卫星观测吸积脉冲星艺术图 | 图源：中国科学院高能物理研究所网站

中子星 X 射线双星系统由中子星与其伴随恒星组成，伴随恒星的气体在中子星的强引力作用下落向中子星，形成了围绕中子星高速转动的气体盘，称为吸积盘。吸积盘上的物质会沿着中子星的磁力线落到中子星表面，发出强烈的 X 射线辐射，该辐射随着中子星的转动，形成周期性的 X 射线脉冲信号，因此这类天体也被称为“X 射线吸积脉冲星”。观测发现，这一类天体在 X 射线辐射能谱上会出现“凹陷”结构，这是 X 射线光子被在磁场中回旋运动的电子共振散射吸收造成的，被称为回旋吸收线。回旋吸收线处的能量对应的磁场强度就是中子星表面的磁场强度，这是目前直接测量中子星表面附近磁场强度的唯一方法。

超亮 X 射线脉冲星是 X 射线光度具有超常亮度的特殊 X 射线吸积脉冲星，以前在银河系以外的多个星系里发现，天文学家推测其脉冲星的磁场强度很高，但并没有直接测量证据。“慧眼”卫星对银河系内第一颗超亮 X 射线脉冲星 Swift J0243.6+6124 的爆发进行了详尽的宽能段观测，此次在其能谱上以极高的显著性（大约 10 倍标准偏差）发现了能量高达 146 千电子伏的回旋吸收线，对应超过 16 亿特斯拉的中子星表面磁场。这不仅是迄今宇宙天体磁场直接测量的最高纪录，而且也首次在超亮 X 射线源中直接测量了其中子星的表面磁场。

通常认为，中子星的表面磁场结构复杂，既有延展范围很大的偶极磁场，也有局限于中子星表面附近的多极磁场。以前各种间接方法只能估算延展较远的中子星偶极磁场。本次“慧眼”卫星直接测量到 Swift J0243.6+6124 的表面磁场强度，比通过间接方法给出的偶极磁场强度高大约一个数量级，说明其对应于中子星表面附近的多极磁场。这是首次从观测上直接证明中子星除两极对称的偶极磁场外，的确具有更加复杂的非对称磁场结构。

IT之家了解到，慧眼卫星是我国第一颗 X 射线天文卫星，承载高能 X 射线望远镜、中能 X 射线望远镜和低能 X 射线望远镜三种科学载荷和空间环境监测器，观测能区为 1-250 keV。与国外的 X 射线卫星相比，慧眼卫星具有覆盖能段宽、在高能 X 射线能段的有效面积最大、时间分辨率高、探测死时间很小、观测强源没有光子堆积效应等突出优点，打开了观测黑洞、中子星硬 X 射线快速光变和能谱研究的新窗口。2020 年，“慧眼”卫星在编号为 GRO J1008-57 的中子星中探测到了 90 千电子伏的回旋吸收线，对应 10 亿特斯拉的中子星表面磁场，是当时宇宙磁场直接测量的世界纪录。随后，“慧眼”团队还在另外一个中子星（1A 0535+262）的能谱上探测到了约 100 千电子伏的回旋吸收线。“慧眼”卫星连续三次刷新回旋吸收线能量测量的最高纪录，表现出在探测天体高能 X 射线能谱方面具有国际领先的独特能力。