魅族 CEO 黄质潘全员信曝光：未来会推出更好的智能手机和 Flyme 系统

IT之家 7 月 6 日消息，7 月 4 日，湖北星纪时代科技有限公司（以下简称“星纪时代”）正式宣布持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。双方将携手致力于为用户提供多终端、全场景、沉浸式融合体验的核心产品。

官方此前称，本次战略投资后，魅族科技会作为独立品牌继续保持运营。黄章作为魅族科技产品战略顾问，继续为魅族科技的发展贡献力量，魅族科技高层管理团队将保持稳定。星纪时代致力于高端智能手机、XR 技术产品、可穿戴式智能终端产品研发和生态建设。战略投资魅族科技后，双方将深入协同，充分发挥超过二十年消费电子研发的经验和积累，一起携手努力成为全球第一家拥有多终端、全场景、沉浸式核心技术的全生态科技公司，帮助用户打破物理世界和数字世界的界限，在全场景中自由流转，实现星纪穿越。

被战略投资后，魅族 CEO 黄质潘的全员信曝光，在信中，黄质潘称未来会有更好的魅族智能手机和 Flyme 系统，Flyme 将作为 One OS 拉通星纪时代和魅族的更多终端体验。魅族自身极致优雅的体验生态也将深度融合集团的硬核科技生态，共同优化多终端、 全场景、沉浸 式融合体验，提升在出行科技生态中的整体竞争力，推动消费电子产业和汽车产业的融合创新。

黄质潘还称，未来，魅族将成为一个更加有想象力的品牌，将连接更广阔的终端类型，满足用户在工作、出行、居家、娱乐、运动健康、时尚生活等多方面的需求，实现多终端全场景、智能流畅的沉浸融合体验。

黄质潘在此前的战略投资会议上透露，魅族 19 将延迟至 2023 年的第一季度发布，而原计划将于 9 月份发布，但是由于此次合作，为了重新定义以及新的战略，重新进行了产品调整。此前，魅族科技开启了魅族 19 主理人计划，魅族用户或者是消费者都可以通过魅族社区主题帖参与到魅族 19 的设计中来。

IT之家附魅族 CEO 黄质潘全员信全文：