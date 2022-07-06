知情人士：博通公司 610 亿美元收购 VMware 的交易将继续进行

据彭博社报道，知情人士称，博通公司以 610 亿美元收购 VMware 的交易将继续进行。因为在所谓的 "竞购" 期间，没有出现一个竞争对手来打破对这家云计算公司的交易。

其中一位不愿透露姓名的人士表示，由于计划还没有最终确定，VMware 有 40 天的时间征求竞争对手的报价，并可能会披露这一努力的结果。根据 5 月份的交易公告，VMware 可以在太平洋时间周二晚上 11 点 59 分之前征集其他竞标。

目前，VMware 和博通均未对此进行置评。

报道称，竞购期一旦结束后，博通至少越过了半导体制造商有史以来最大收购案的一个障碍。这一条款帮助博通与这家提供虚拟化软件的硅谷公司达成了一项合并协议。

据彭博社上个月报道称，为了在收购谈判中迅速行动，VMware 同意放弃与其他潜在竞购者谈判，只要协议中包含询价交易。但在这么大的交易中，竞购是很少见的。

此前，博通的报价已经得到了 VMware 主要股东迈克尔-戴尔（Michael Dell）和银湖资本（Silver Lake）的支持。

彭博社 5 月份调查的并购专家表示，出现更高报价的可能性很低。由于可能面临多重监管审查，该交易预计需要大约 12 个月的时间才能完成。