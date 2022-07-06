用户收到短信邮件通知，华为手机平板鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版推送

更新：鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。华为 HarmonyOS 3.0.0.76 开始推送，下载包大小为 6.70GB。更新日志显示，欢迎尝鲜 HarmonyOS Beta 版。 该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

IT之家 7 月 6 日消息，今年 6 月中，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版本开启了公测招募。据多名网友反馈，今天收到了华为面向开发者发送的短信或者邮件通知，预计首批 Beta 版本更新将在 1~2 个工作日内进行推送。

华为通知显示，欢迎加入平板 / 手机 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版本测试活动，将在 1~2 工作日内推送 Beta 版本，请务必提前将设备升级到招募基线版本。如在 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版本测试期间有任何问题或建议，可通过“反馈助手”App 进行反馈。若此前报名信息有误，可能收不到该版本，如你收到该通知 2 个工作日后仍未收到版本，请通过问卷反馈，收集信息后将在 3 个工作日重新推送版本。

支持此次公测的设备如下：

华为手机：P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。具体型号请见“型号清单”。

据官方介绍，华为 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版大大增强了 JS / eTS 语言应用开发能力，同时进一步完善 ArkUI 和 ArkCompile 功能。 你可以用简洁的 JS / eTS 语言高效开发复杂界面应用，同时获得应用启动速度的提升，可以在 HarmonyOS 官网下载体验。